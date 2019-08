Un adelanto Deportes 21 de agosto de 2019 Redacción Por Leer mas ...

Anoche tuvo lugar la reunión del CD de Liga Rafaelina de Fútbol y en la misma quedó confirmada la programación de la quinta fecha del torneo Clausura de Primera A.

La misma comenzará este jueves con un adelanto. En María Juana, Talleres recibirá a Unión de Sunchales desde las 21.30 hs. El resto irá el domingo a las 15.30hs.

Los partidos: 9 de Julio vs Ramona, Libertad vs Quilmes, Peñarol vs Brown, Tacural vs Atlético de Rafaela, Florida vs Ferro, Sportivo vs Ben Hur.