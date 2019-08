Gran preocupación de municipios por la situación económica actual

El viernes por la tarde, en la ciudad de Cañada de Gómez, se reunieron intendentes, jefes comunales y representantes de distintas secretarías de municipios y comunas de esta provincia. El motivo del encuentro fue evaluar la apremiante situación económica actual y considerar alternativas para encauzar su impacto negativo en cada una de las localidades.

En representación de la Municipalidad de Rafaela asistieron el secretario de Gobierno y Ciudadanía, Eduardo López, y el secretario Privado de Intendencia, Luis Kujawinski, quienes expusieron la realidad local.

Los asuntos más conflictivos que se dieron a conocer entre los presentes estuvieron relacionados a aquellas localidades que no pudieron afrontar el pago de los salarios de julio. Tal el caso de Coronda, quien abonó el 45 por ciento del mismo.

A esto se suma que varias municipalidades y comunas todavía adeudan el sueldo anual complementario de mitad de año, hecho que comenzó a generar distintas dificultades y también cese de actividades.



POCOS RECURSOS

Sin embargo, la mayoría de los asistentes al encuentro manifestaron una profunda preocupación por no contar con los recursos suficientes a fin de sobrellevar los gastos que día a día se incrementan incesantemente.

El representante de Tostado remarcó que esta semana se ve imposibilitado de continuar con el funcionamiento de los comedores por falta de fondos.

Con respecto a los comedores, precisamente, se coincidió en forma unánime, en la insuficiencia de la cuota asignada, así como los atrasos en la recepción de las partidas presupuestarias, y se acordó reclamar el aumento de dicha cuota.

Por otro lado, también se enfatizó en la necesidad de advertir el riesgo de interrupción de la cadena de pagos en caso de no recibir los desembolsos solicitados para el normal funcionamiento.

El Fondo de Obras Menores, por su parte, cuenta con un atraso significativo, el cual imposibilita el cumplimiento a término de compromisos. Por ello, y dada la agravada situación económica que atraviesan municipios y comunas, se acordó la gestión inmediata de estos dineros. También se habló de solicitar anticipos de coparticipación.

Asimismo, la reciente y postelectoral disparada del dólar con su contigua devaluación, vino a sumarse a una situación que ya era acuciante, generando un proceso inflacionario que complicó más las arcas de los estados locales.

Es mucha la preocupación e incertidumbre de municipios y comunas para los próximos meses del año. Los compromisos asumidos obligan a hacerles frente pero la hostil situación económica va en sentido contrario.



CON SENADORES

Este miércoles, en la ciudad de Santa Fe, a hora 16, intendentes y jefes comunales se reunirán con senadores para plantear estos problemas que atraviesan las localidades y hacer un pedido conjunto al gobierno de la provincia por atrasos de distintas índoles.