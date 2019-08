Funcionarios del DEM van al Concejo por el pedido de cambios en partidas

A partir de las 10 de la mañana, el Concejo Municipal recibirá de los secretarios de Hacienda y Finanzas, Marcela Bassano, de Obras Públicas, Luis Ambort, de Servicios y Espacios Públicos, Daniel Ricotti y de Desarrollo Social, Brenda Vimo, así como también la directora de Contaduría, Lorena Ojeda, quienes explicarán por qué el Departamento Ejecutivo solicitó readecuar partidas presupuestarias en el marco de la situación económica que atraviesa el país, según confirmó el jefe de Gabinete Municipal, Marcos Corach.

Además del proyecto de ordenanza para redireccionar 36 millones de pesos que ingresó la semana pasada al cuerpo legislativo, hay otro. En este caso, pertenece al área de Desarrollo Social. Lo que reclama el DEM es poder mover partidas (por un total de $4.850.000) porque son insuficientes y además hay que imputar un convenio a partir de incorporarse al programa "Nueva oportunidad Santa Fe", lo que implica aumentar recursos por el monto del convenio y también los correspondientes gastos. Son dos situaciones que se contemplan en la misma ordenanza N° 5.060.

"Necesitamos un corrimiento de partidas. El 18 de junio del año pasado subí al Concejo por una situación parecida, pidiendo lo mismo, ya que habíamos tenido aumentos de todo tipo. En ese momento tuvimos una disputa, porque tenía que explicar lo que todos sabían. Yo decía que nos ponían palos en la rueda, ya que estaba explicando lo obvio. Ahora vamos a pedir cambios por servicios públicos, por obras públicas, desarrollo social, ya que la realidad es que se nos empieza a exceder y la proyección a fin de año nos va a dar por encima de lo que teníamos presupuestado", afirmó Corach en declaraciones al programa La Ultima Pregunta que se emite por Next.

Al recordar la reunión del gabinete municipal llevada a cabo el lunes posterior a las elecciones primarias, el funcionario señaló que si bien se está trabaja en la preparación del presupuesto para el año que viene, a partir de la nueva coyuntura que vive el país tras la devaluación hubo que enfocarse en lo que resta de este 2019. "Nos dedicamos, durante un largo rato junto con todo el gabinete municipal a discutir las prioridades de lo que nos está faltando hasta cumplir lo que resta transcurrir del 2019. Básicamente estamos discutiendo la priorización de los gastos y el recorte, que es por donde más pasó la reunión de gabinete. Ajustar, ajustar y ajustar...", admitió.



DEFINIENDO

PRIORIDADES

"Tenemos que definir prioridades sobre las cosas sobre las cuáles hoy nosotros no podemos estar dudando. Desarrollo Social es un área que se lleva una parte de presupuesto importante, seguridad es otra de nuestras prioridades, y lamentablemente vamos a tener que avanzar más lento con nuestro programa de pavimento de 130 cuadras", adelantó Corach, marcando algunos de los puntos que expondrán hoy ante los concejales.

Además dijo que "en Rafaela estamos acostumbrados a nunca ajustar o bajar un escalón en términos de servicios, normalmente lo que se restringe es el sistema de la obra pública aunque también, como lo dice siempre el intendente (Luis) Castellano, la obra pública funciona de manera anticíclica ya que genera movimiento económico en la ciudad".

Sobre el deterioro de las finanzas de los municipios y comunas que se observa en la Provincia -hay al menos 15 gobiernos locales que no pueden pagar sueldos-, Corach indicó que "las cosas están cada vez más complicadas". "Cada vez hay más municipios y comunas que lo que reciben de ingreso lo destinan a pagar sueldos y cuando reciben algún recurso como por ejemplo Fondo de Obras Menores, tienen que aplicar 100% para gastos corrientes, cuando en realidad uno podría utilizar parte de esos gastos para alguna inversión, obras o servicios", dijo.



MENOS DINERO PARA

EL MUNICIPIO

Sobre la profundización de la crisis que se advierte en el país y de las medidas adoptadas por el Gobierno nacional, como la quita del IVA a productos de la canasta básica que se traducirá en una caída de la coparticipación para las provincias y por ende para municipios y comunas, Corach consideró que los anuncios son resultado de la "improvisación". "Muchos no tienen dimensión de lo que está pesando con estas medidas que están tomando y de cómo va a impactar en los municipios. Si bien no tengo el cálculo exacto de cuánto menos vamos a recibir, pero por poco que sea hoy para nosotros cualquier merma en los ingresos, es muy grave. Las medidas son fruto de una gran improvisación", subrayó.

De acuerdo a estimaciones propias, si la Provincia resigna unos 3.000 millones de pesos de coparticipación de aquí a fin de año por el impacto de las medidas de la Nación, los municipios y comunas santafesinas dejarían de percibir unos 400 millones de pesos. En el caso de Rafaela, tendría una caída de sus ingresos coparticipables en lo que resta del 2019 de unos 7 millones de pesos.

Por otra parte, Corach fue consultado sobre el precio del boleto del transporte urbano de pasajeros y el objetivo del Ejecutivo de aumentar su valor en el corto plazo. "Estas son cuestiones que tenemos que discutir ya que tenemos una acción sobre eso. Nosotros generamos un ahorro de los minibuses a partir de la generación de biodiesel, que es un trabajo hecho a largo plazo y hoy parte de nuestras unidades están funcionando de esta manera y termina siendo un ahorro de 5 millones de pesos al año en combustible, lo que compensa una parte de la quita de subsidios que hemos sufrido. El problema es saber cómo sostenemos un servicio que tiene un déficit de 40 millones de pesos anuales. Todo aumenta y me parece que hay que discutirlo ya en el Concejo", puntualizó el Jefe de Gabinete local.

El funcionario reconoció que "el problema es que siempre el aumento recae sobre los mismo sectores, intentamos que el impacto sea el menos posible, pero los insumos suben y en ese contexto necesitamos actualizar el precio del boleto". Y comparó que el valor que se cobra en Rafaela refleja un retraso en comparación al que se cobra en otras ciudades santafesinas. "Nuestro boleto está $7 más bajo que en Santa Fe y alrededor de $12 menos que en Rosario", deslizó.