Macri le transmitió a Lacunza las prioridades para la gestión Nacionales 20 de agosto de 2019 Redacción Por El designado ministro de Hacienda asumirá hoy a las 8:30 en Casa Rosada y media hora después brindará una conferencia de prensa. Además definió los integrantes de su equipo económico. "El Presidente me transmitió las prioridades de la gestión" dijo tras el encuentro con Macri.

FOTO NA POR LA MAÑANA. Macri se reunió con Lacunza y las principales figuras de Juntos por el Cambio.

BUENOS AIRES, 20 (NA).- El presidente Mauricio Macri recibió ayer en la quinta "Los Abrojos" al designado ministro de Hacienda, Hernán Lacunza, a quien le transmitió "las prioridades" que quiere que tenga esta cartera en los próximos meses de gestión.

Durante la reunión se analizaron medidas que pondrá en marcha el entrante titular del Palacio de Hacienda para mitigar los efectos de la trepada del dólar y, de cara al futuro, lograr estabilidad para que el oficialismo pueda buscar la chance de en las elecciones generales de octubre forzar un balotaje contra Alberto Fernández.

Luego de este encuentro, Macri se trasladó por la tarde a la Quinta de Olivos, donde encabezó otra cumbre, esta vez con los referentes de los partidos aliados del PRO en Juntos por el Cambio, la UCR y la Coalición Cívica, y con su compañero de fórmula, Miguel Ángel Pichetto, para informarles lo hablado previamente con Lacunza y la "mesa chica" del oficialismo.

El flamante funcionario nacional, que tomará juramento este martes temprano por la mañana en la Casa Rosada, llegó cerca de las 11:00 de este lunes a la residencia familiar del jefe de Estado, ubicada en Los Polvorines, partido de Malvinas Argentinas.

Del encuentro participaron también la gobernadora bonaerense María Eugenia Vidal; el jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, y el jefe de Gabinete de la Nación, Marcos Peña. Además, estuvieron los ministros de Interior, Rogelio Frigerio, y de Producción y Trabajo, Dante Sica, y el titular del Banco Central, Guido Sandleris.

"El Presidente me transmitió las prioridades de la gestión para los próximos meses y ahora me voy a reunir con mi equipo, con el que ya estuve reunido ayer, para trabajar con esas prioridades", explicó Lacunza al salir de "Los Abrojos", quien evitó adelantar las medidas que adoptará.

Además, el economista precisó que el martes "va a haber una conferencia de prensa para poder transmitirle a la ciudadanía de manera ordenada y articulada" los objetivos que va a tener su administración. Previo a esto, el funcionario quedará formalmente a cargo del Ministerio de Hacienda luego de tomar juramento durante un acto que se realizará a las 8:30 de ese día en el Salón Blanco de la Casa Rosada.

"No voy a hacer ningún anuncio hoy, y eso incluye ninguna desmentida de ninguna versión", agregó Lacunza, quien llegó al encuentro con Macri con algunas de las propuestas de gestión que preparó junto a sus colaboradores. En este sentido, confirmó que el domingo conversó con su antecesor en el cargo, Nicolás Dujovne, y luego con Sandleris, con quienes hizo un repaso "de la situación" de la economía a nivel nacional.

Se especulaba con que pueda haber alguna medida favorable hacia los jubilados, luego del paquete de medidas que anunció la Casa Rosada la semana pasada, entre ellas la suba de Ganancias, el bono para los beneficiarios de la AUH, el congelamiento del valor del combustible y la eliminación del IVA para los productos de la canasta básica.