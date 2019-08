Mayco Vivas tiene su lugar para el Mundial Deportes 20 de agosto de 2019 Redacción Por El rafaelino fue confirmado en la lista de 31 jugadores de Los Pumas que disputará el máximo campeonato en Japón.

FOTO LOS PUMAS MIRANDO HACIA JAPON./ El rafaelino ha cumplido un sueño.

Por primera vez, un rafaelino estará disputando un Campeonato Mundial de Rugby de mayores. Mayco Vivas había tenido la chance en dos de nivel Juvenil, en 2017 y 2018, y en este año con apenas 21 años -el más joven del plantel- es uno de los debutantes a nivel de mayores. No es más que la confirmación del ascenso meteórico que ha tenido el jugador surgido del Círculo Rafaelino de Rugby, y que pasara por Atlético del Rosario antes de convertirse en profesional con Jaguares, franquicia con la que fue subcampeón del Súper Rugby.

El entrenador de la Selección argentina de rugby, Mario Ledesma, incluyó ayer varias sorpresas dentro de los 31 convocados para disputar el Mundial de Japón, donde Los Pumas aspiran a mejorar sus resultados históricos en la máxima competencia.

Luego del test match del sábado ante Sudáfrica en Pretoria (ajustada derrota 24-18), Ledesma reconoció que fue "difícil" la confección del plantel definitivo que tendrá su debut el sábado 21 de septiembre con Francia y resaltó la decisión que tomaron junto al capitán Pablo Matera para dar la comunicación interna.

"El momento de las charlas con los jugadores que no van a estar fue difícil. Es lo menos que le debemos, pero es difícil. Es un momento tenso y vas viendo las caras de cada uno. Nosotros pensábamos darles las explicaciones a los chicos que se quedaban afuera antes de dar la lista para que tuvieran la intimidad de vivirlo como quisieran y el capitán me dijo: 'si decimos que somos una familia, este momento tan difícil lo tenemos que vivir juntos'. Así que lo anunciamos con todos juntos y las explicaciones las dimos después", sostuvo Ledesma en conferencia de prensa.

Muchos de los convocados estuvieron en Jaguares durante su gran año en el Super Rugby 2019, donde accedió a la final por primera vez pero perdió ante Crusaders. A ellos se les suman algunos jugadores que estuvieron ausentes algunos meses por lesión como Matías Alemanno, Bautista Delguy y Joaquín Tuculet, y los que actualmente están en el rugby europeo, como Nicolás Sánchez, Juan Figallo y Benjamín Urdapilleta.

Dentro de las sorpresas en los que quedaron fuera de la lista se cuentan Facundo Isa, del Toulón; Santiago Cordero, del Bordeaux-Bègles; y Ramiro Herrera, del Stade Français. Además, entre los convocados está el experimentado Juan Manuel Leguizamón, quien pasará al selecto grupo -junto con el propio Ledesma, Felipe Contepomi y Agustín Pichot- de tener presencia en cuatro Mundiales, y podría convertirse en el jugador con más partidos oficiales. Actualmente tiene 86, uno menos que Felipe Contepomi, mientras que también muy cerca de esa cifra se encuentra también Agustín Creevy, que con 85 caps es otro de los jugadores convocados para Japón.

En el otro extremo, está la inclusión de Santiago Carreras, quien tuvo su estreno en el seleccionado este sábado ante Sudáfrica, al igual que el hombre formado en Pucará, Lucas Mensa.

El plantel viajará el viernes 30 de agosto a Sidney, Australia, donde continuará su preparación y disputará un amistoso con el club Randwick de esa ciudad, el sábado 7 de septiembre. Tres días después, arribará a J Village, la primera sede de entrenamiento de Los Pumas en el Mundial, ubicada en la ciudad de Fukushima, para iniciar su estadía en Japón, de cara al debut en el certamen, en Tokio.

Post debut ante Francia en el Mundial, el conjunto argentino partirá hacia Osaka para enfrentar a Tonga por la segunda fecha, el sábado 28 de septiembre. Luego retornará a Tokio para medirse con Inglaterra el sábado 5 de octubre y culminará la fase inicial del Grupo C, ante Estados Unidos, en Kumagaya, el día miércoles 9 de octubre.



LISTA COMPLETA

Forwards (17): Mayco Vivas (Pilar, Jaguares), Nahuel Tetaz Chaparro (Pilar, Jaguares), Juan Figallo (Pilar, Saracens), Santiago Medrano (Pilar, Jaguares), Enrique Pieretto (Pilar, Jaguares), Agustín Creevy (Hooker, Jaguares), Julián Montoya (Hooker, Jaguares), Santiago Socino (Hooker, Jaguares), Matías Alemanno (Segunda línea, Jaguares), Tomás Lavanini (Segunda línea, Jaguares), Guido Petti (Segunda línea, Jaguares), Marcos Kremer (Segunda/Tercera línea, Jaguares), Juan Manuel Leguizamón (Tercera línea, Jaguares), Tomás Lezana (Tercera línea, Jaguares), Pablo Matera (Tercera línea, Jaguares) - Capitán, Javier Ortega Desio (Tercera línea, Jaguares), Rodrigo Bruni (Tercera línea, Jaguares).

Backs (14): Tomás Cubelli (Medio scrum, Jaguares), Felipe Ezcurra (Medio scrum, Jaguares), Nicolás Sánchez (Apertura, Stade Francais), Benjamín Urdapilleta (Apertura, Castres), Jerónimo de la Fuente (Centro, Jaguares), Matías Orlando (Centro, Jaguares), Matías Moroni (Centro/wing, Jaguares), Lucas Mensa (Centro, Pucará), Juan Cruz Mallía (Centro, Jaguares), Ramiro Moyano (Wing, Jaguares), Santiago Carreras (Wing/Fullback, Jaguares), Bautista Delguy (Wing, Jaguares), Joaquín Tuculet (Fullback, Jaguares) y Emiliano Boffelli (Fullback, Jaguares).