Píldoras Políticas Nacionales 20 de agosto de 2019

EL SECRETO DEL EMBAJADOR

El embajador estadounidense en Buenos Aires, Edward Prado, se hizo conocido por su particular humor y sus vínculos sentimentales con la Argentina. En más de una oportunidad elogió a Lionel Messi y hasta fue a ver un partido de Sacachispas cuando ningún otro diplomático se animó a hacer algo similar.

Sin embargo, Prado tiene un secreto que, entre risas, se animó a confesar frente a algunos empresarios: cuando fue designado para la Embajada en la Argentina, les dijo a sus superiores que sabía hablar español a la perfección, cuando apenas tenía conocimiento de este idioma.

Si bien este juez de 72 años no es un profesional del castellano, sí que le ha tomado la mano al lenguaje: "Creo que tengo descendencia mexicana, quizás eso tuvo que ver. Igual, si conocen alguna familia de apellido Prado en la Argentina y que sea muy adinerada, avísenme, puede que sea familiar", acotó al participar de un almuerzo del Rotary Club.



THRILLA IN MANILA

Tras la aparatosa derrota del oficialismo en las PASO del pasado domingo 11 de agosto, Juntos por el Cambio lanzó en redes sociales un video motivacional para arengar a la tropa con vistas a las elecciones generales del próximo 27 de octubre, recordando la mítica pelea de boxeo entre Muhammad Ali y Joe Frazier en Manila, Filipinas, allá por 1975.

"Siempre hay momentos de la vida en donde la realidad nos golpea muy duro y la clave está en ser capaces de pararnos una vez más; el 27 de octubre peleamos el último round", se puede leer durante el video, en el que aparentemente se compara al presidente Mauricio Macri con ... Ali.

En aquel combate del 1 de octubre de 1975, bautizado como "Thrilla in Manila" y considerado por expertos en boxeo como la pelea más espectacular de todos los tiempos, se impuso Ali por abandono de Frazier tras demoledores catorce asaltos.



CAMPAÑA POR UN

"GABINETE PARITARIO"

La idea de un "Gabinete Paritario" en un eventual gobierno de Alberto Fernández la lanzó en Twitter la economista y feminista Mercedes D´Alessandro, y rápidamente la consigna se transformó en una campaña activa. El proyecto surgió a partir del malestar que en el colectivo de feministas que apoyan al Frente de Todos estarían generando los rumores sobre un posible Gabinete monopolizado por hombres.

"Leí varias notas sobre el potencial gabinete de @alferdez. En todas se menciona a una mayoría abrumadora de señores. Cada tanto se lee un nombre de mujer. ¿Podemos empezar una campaña para que haya por primera vez en la Argentina un gabinete paritario?", preguntó la editora general de EcoFeminita y autora del libro Economía Feminista.

Al parecer, la semilla que plantó comenzó a crecer ya que su mensaje se viralizó en las redes sociales y no para de sumar adhesiones.

Claro que para que el debate cobre más sentido, Fernández deberá ratificar el triunfo el próximo 27 de octubre.



SIEMPRE A LA IZQUIERDA

El jueves 8 de agosto, Nicolás Del Caño se subió al escenario frente al Congreso nacional: el candidato presidencial del Frente de Izquierda Unidad cerraba su campaña de cara a las PASO que se celebraron el domingo siguiente. El acto fue transmitido en vivo a través todas las redes sociales del espacio y la idea era posicionarse como la cuarta fuerza política del país.

Cuando comenzó su discurso, varios usuarios comentaron en la transmisión que tenía un problema de audio, el sonido salía solamente por uno de los canales, el izquierdo.

El problema continuó a lo largo de todo el acto y finalizó de esa misma manera, por lo que las voces de los candidatos nunca se escucharon en las bocinas derechas de los auriculares o parlantes de las computadoras.