Convocan a festejar los 70 años del Club Deportivo Independiente

COLONIA BICHA. - “Va ser una fiesta de cumpleaños, donde como en todo festejo, toda la familia del club está invitada” comenzó expresando el presidente de Club Deportivo Independiente, Raúl Boschetto, al hacer referencia a la celebración del septuagésimo aniversario de la entidad que tendrá lugar el sábado 31 de agosto desde las 21.

“Va a ser una celebración muy sencilla, pero con mucha emotividad y alegría, porque estamos cumpliendo 70 años de la fundación de nuestro querido Independiente, que llegó hasta aquí porque hubo mucha gente que trabajo, que hizo todo lo que tenemos, entonces a ellos le vamos a rendir homenaje” señaló Boschetto quien al mismo tiempo adelantó que dos socios fundadores, Américo Mondino con sus 94 años y Amílcar Albertinazzi con sus jóvenes 90 años estarán esa noche en la fiesta.

Además serán protagonistas 6 integrantes del plantel de fútbol que se consagró campeón del torneo 1958 de la Liga Interprovincial de Fútbol, ellos son José A. Sola; Wilmer Albertinazzi; Rogeilio Mariotti; Amílcar Albertinazzi; Alcides Albertinazzi y Aquiles Acosta.

Por otra parte el titular del Club, manifestó que “si bien van a tener una parte protocolar, no va a ser muy formal, porque la idea es que sea una fiesta de cumpleaños para el reencuentro de socios, dirigentes, jugadores, entrenadores y todos los que quieran participar de la fiesta de cumpleaños, donde vamos a compartir una cena, pero sobre todas las cosas la gente va a poder bailar como en las distintas épocas con la actuación de Dino y Alta Frecuencia que se va encargar de los temas de los bailes de los sesenta y setenta, Grupo Citrus que vuelve al escenario exclusivamente para esa noche, van a ofrecer un momento musical de los setenta y ochenta y Cuarta Generación los temas actuales, es decir abarcamos la mayoría de las etapas del club para que todos se diviertan”.

El programa que dará inicio a las 21 con la inauguración en el salón social de una muestra fotográfica de Santiago Barra la que documenta distintos momentos institucionales, para luego presentar el libro “Un pueblo, un club, una historia”, de Miguel Peiretti en la que narra los hechos más trascendentes ocurrido durante los 70 años, además de rescatar lo que ocurrió con anterioridad para dar nacimiento al Club Deportivo Independiente.

A las 21,30 se servirá una cena de camaradería en cuyo transcurso se irán formalizando reconocimientos a socios fundadores, jugadores de fútbol de la primera época, entre otros.

A los postres habrá palabras de autoridades y se inaugurara de manera simbólica las canchas de fútbol 5 y vóley con su iluminación construidas recientemente en el campo de deportes con recursos del gobierno provincial y aportes de la comuna local para ampliar el accionar deportivo. Además habrá torta de cumpleaños, brindis y trasnoche.

A las 23 dará inicio el baile denominado “Para revivir aquellos tiempos” con la vuelta al escenario de Grupo Citrus, integrado por sus primeros integrantes Juan Carlos Colombero, Raúl Boschetto, Fernando Bocco y Marito Mosello, para recordar los temas bailables de la década de los setenta y ochenta, el show de Dino y Alta Frecuencia recorriendo los éxitos de los sesenta y setenta y la actualidad bailable con Cuarta Generación.

“Este año Colonia Bicha cumple 125 años, así que en adhesión llevamos a cabo esta fiesta de cumpleaños, a la que no se invita a nadie de manera especial, están todos invitados a través de este medio y quienes quieran participar deberán llamar a los Tel. 03493 492710 / 03562 15 560123 para reservar su tarjeta, ya que la capacidad que tenemos es limitada” destacó

“Esta fiesta se lleva a cabo gracias a la iniciativa y apoyo del presidente comunal Adolfo Ferrero, pero todo se hace con la gente del club, va a trabajar la comisión directiva y las sub comisiones para agasajar a todos los que se lleguen para acompañarnos”.