Para SADOP Rosario son declaraciones "temerarias"

El titular del Sindicato Argentino de Docentes Privados (SADOP), Martín Lucero, salió al cruce de la declaraciones de Rubén Michlig, referente del gobernador electo Omar Perotti en la mesa de transición de Santa Fe, que puso en duda la continuidad de la cláusula gatillo para la actualización de los salarios de los empleados de la provincia. "La provincia se comprometió a pagar la cláusula gatillo a los docentes hasta fin de año. Nos vamos a parar del lado de la defensa del salario de los docentes", aseguró.

"Para nosotros es importante que el salario de los trabajadores no pierda el poder adquisitivo. Nos vamos a parar del lado de la defensa de los docentes", remarcó Lucero.

Sobre la declaraciones de Michlig, dijo: "Nos llena de sorpresa que hablen estos interlocutores que todavía no son funcionarios y no tenemos idea de a título de qué se largan a decir semejantes cosas, a una semana de una brutal devaluación que seguramente tendrá un impacto muy duro sobre los salarios de los trabajadores santafesinos".

En ese sentido cuestionó que ponga en duda la cláusula gatillo "en un contexto en el que todo el mundo está pidiendo calma, un gesto de colaboración y que se le lleve tranquilidad a la gente, salir a decir esto nos llama la atención" y remarcó que lo hace "sin haber tenido ningún tipo de discusión ni acceso a cómo se discute esta situación".

"No sé a qué se refiere con que habrán otras fórmulas de actualización. La realidad es que la única forma de actualización del salario es que no se pierda el poder adquisitivo y que la gente pueda acceder a comprar lo que necesita", agregó en diálogo con La Ocho.

Por último, remarcó que "es muy temerario hacer estas declaraciones en este contexto. Es poco apropiado que lo haga gente que todavía no sabemos que función va a cumplir en el gobierno, si es que va a cumplir alguna. El gobernado electo Perotti todavía no hecho público quiénes van a ser sus ministros". (Fuente: La Capital de Rosario)