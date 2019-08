El nuevo Corolla será presentado en Brasil Automotores 20 de agosto de 2019 Redacción Por La duodécima generación del mediano tiene fecha de presentación en el vecino país y una nueva motorización confirmada. En nuestro país, estará arribando el próximo año.

La duodécima generación del Corolla es la novedad más importante del año de Toyota en la región y cada vez falta menos para su presentación. Recientemente la filial brasileña habilitó una web exclusiva (https://www.novocorolla.com.br/) donde se van revelando a cuentagotas algunos de sus detalles. Ahora ya habilitó una cuenta regresiva: el sedán mediano será develado el 3 de septiembre en Brasil y ya se conocieron algunas de sus características.

El nuevo Corolla está desarrollado sobre la plataforma modular global TNGA, la misma que utilizan el Prius, C-HR, RAV4 y Camry, entre otros productos, por lo que creció en dimensiones y tecnología. A nivel de diseño, de las diferentes variantes que existen para los diversos mercados donde se comercializa, para nuestra región fue elegida la del mercado japonés y europeo, es decir, la variante más sobria.

El sedán seguirá apostando por un diseño más elegante y sofisticado, en el que se destacan los faros de Led –más finos y algo más chicos que en el actual-, así como la toma de aire trapezoidal –más pequeña que el U.S. Spec- y varios detalles cromados.

Los más observadores notarán un detalle adicional: el logo de la marca cuenta con un halo o aureola azul, símbolo que identifica a las versiones híbridas. Efectivamente, el Corolla tendrá dos o más versiones híbridas en su gama. Tal como nos lo anticipó Juan Pablo Grano, Gerente de Marketing de la compañía durante el evento de lanzamiento de la RAV4, la firma apunta a masificar o hacer más accesible esta tecnología, por lo que no sólo las versiones tope de gama tendrán una variante de este tipo, también se ofrecerá en los niveles intermedios o hasta incluso base.

En todos los casos, compartirá la mecánica con el Prius: un motor naftero 1.8 de ciclo Atkinson y 98 CV, asociado a un propulsor eléctrico de 72 CV, con el que desarrolla en conjunto un total de 122 CV y se acoplan a una caja automática CVT. Cabe destacar que, las versiones específicas para el mercado brasileño tendrán una característica única: serán los primeros híbridos flex del mundo, ya que podrán funcionar con nafta o etanol.

Para las versiones convencionales, se habla de una actualización del conocido propulsor naftero 1.8 de 140 CV, así como un 2.0 (hasta ahora no disponible en Argentina) con inyección directa de 170 CV.

Además de la cuenta regresiva, en la web se agregaron dos secciones: tecnología y seguridad. En el apartado tecnológico, se destaca el nuevo sistema multimedia, que contará con una pantalla táctil tipo tablet flotante, complementada por mandos físicos (botones y perillas), que será compatible con Android Auto y Apple CarPlay, hasta ahora un faltante en los sistemas multimedia de varios productos de Toyota.

La otra sección y característica importante que fue revelada en estos últimos días y que también está ligada a la adopción de esta nueva plataforma TNGA, tiene que ver son su equipamiento de seguridad: el Corolla contará con una serie de asistentes de conducción similares a los que ya dispone la RAV4 Limited. Tendrá control de velocidad crucero adaptativo, sistema de iluminación adaptativa, alerta de cambio de carril y frenado automático de emergencia en ciudad.

Tal como lo venimos anticipando, su llegada a los concesionarios del país vecino está prevista para octubre, mientras que para su desembarco en Argentina habrá que esperar un poco más: según lo adelantó el directivo de la marca japonesa, arribará durante el primer semestre del año que viene.