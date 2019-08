Los cambios en diciembre Locales 20 de agosto de 2019 Redacción Por Leer mas ...

Si bien aún no es un asunto de máxima preocupación en la agenda pública, el futuro del gabinete municipal ya es un tema de conversación en los pasillos de la Municipalidad. ¿Quién sigue y quién en las distintas secretarías y subsecretarías son las preguntas que suenan cada vez con mayor fuerza a medida que se acerca diciembre, cuando el intendente Luis Castellano asuma su tercer mandato en el cargo.

Está claro que Brenda Vimo dejará Desarrollo Social para ocupar una banca en el Concejo. Y que es muy probable que Popi Sabellotti se aleje de la Secretaría de Cultura. Y que algún que otro funcionario abandone su cargo convocado por el gobernador electo, Omar Perotti, para asumir una tarea en el gobierno provincial desde el 10 de diciembre.

"Uno entiende las ansiedades" sostuvo Marcos Corach sin dar demasiadas pistas. "El hecho de que Omar Perotti haya ganado las elecciones y de que contará con nuevos colaboradores en su equipo, cambia un poco las cosas. El intendente tendrá toda la potestad para definir quién sigue, quién no lo va a hacer y la estructura que necesite para seguir funcionando. Pero la realidad es que no es lo que se conversa en estos días", dijo al respecto.

Y si bien consideró que las "decisiones se suelen tomar como parte de un equipo", Corach se inclinó por continuar integrando el gabinete municipal y desechar, en caso de existir, una oferta para ser funcionario provincial.