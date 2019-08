Preventiva para joven que golpeó a su pareja y su beba Policiales 20 de agosto de 2019 Redacción Por El juez ordenó la medida cautelar a pedido de las fiscales Yanina Tolosa y Ana Laura Gioria. El imputado tiene 21 años y sus iniciales son VEA. Es investigado como autor de tentativa de homicidio en perjuicio de la menor, lesiones en perjuicio de su pareja y daño.

Un joven de 21 años cuyas iniciales son VEA quedó en prisión preventiva en el marco de una investigación por las lesiones que sufrieron su pareja y su propia hija de tres meses de vida, respectivamente, en la ciudad de Santa Fe. Así lo dispuso el juez de la Investigación Penal Preparatoria (IPP), Jorge Patrizi, a raíz del pedido formulado por las fiscales Yanina Tolosa y Ana Laura Gioria, en una audiencia de medidas cautelares llevada a cabo en la mañana del lunes en los tribunales de la capital provincial. El joven imputado es investigado como autor de tentativa de homicidio agravado por el vínculo (en perjuicio de la menor), en concurso real con lesiones leves dolosas agravadas por el vínculo y en situación de violencia de género (en perjuicio de la mujer que es su pareja). También se le atribuyó la autoría del delito de daño.



RESPONSABLE DE SUS ACTOS

“El juez tuvo por acreditados los delitos que imputamos, entre ellos la tentativa de homicidio de su propia hija”, remarcó Tolosa. “Si bien la Defensa planteó que VEA había consumido alcohol en exceso y, por lo tanto, resultaba inimputable, el magistrado entendió que esa circunstancia no le impide ser responsable de sus actos”, destacó la fiscal. Tolosa también hizo hincapié en que “afortunadamente, al momento de los hechos pasó por el lugar una pareja que llamó al 911 y al servicio 107 y les brindó auxilio a las víctimas. Además, fue muy importante la pronta atención médica que recibió la bebé”. En tal sentido, agregó que “si todo esto no hubiera ocurrido, no sabemos qué destino hubiera tenido la menor”.



ATAQUE

“Los ilícitos se produjeron en un contexto de violencia de género”, recordó la fiscal Tolosa en la audiencia. “Fueron cometidos en horas de la madrugada, en la vereda de la casa en la que viven el imputado, su pareja y su hija en la zona norte de la ciudad”, agregó. La funcionaria del MPA relató ante el juez que “el joven investigado pateó la puerta de ingreso a la vivienda y la destrozó, para luego agredir físicamente a su pareja en la vereda del inmueble”. Tolosa también manifestó que “el imputado la atacó a pesar de que la víctima tenía en brazos a la hija que tienen en común. En ese marco, el joven investigado impactó con los golpes a la menor y le produjo fractura con hundimiento del cráneo”. “A raíz de lo ocurrido, la beba fue trasladada de urgencia al hospital de Niños Orlando Alassia donde debió ser intervenida quirúrgicamente”, concluyó la fiscal.