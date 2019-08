Yoma sugirió una nueva convertibilidad Nacionales 20 de agosto de 2019 Redacción Por Leer mas ...

BUENOS AIRES, 20 (NA).- El embajador en Perú, Jorge Yoma, reveló ayer que la semana pasada, poco después de la dura derrota del oficialismo en las PASO, se reunió con el presidente Mauricio Macri y le sugirió que adoptara el sistema de "convertibilidad" económica, por el cual un peso equivale a un dólar, que se utilizó durante la gestión de Carlos Menem.

"La semana pasada fui a ver al Presidente y con absoluta lealtad y aprecio le manifesté lo que pienso (y se lo dije cada vez que me reuní con él estos cuatro años). Tenemos que volver a la única política que demostró ser eficaz para terminar con la inflación en 60 años y devolver la tranquilidad al pueblo y previsibilidad a la economía: la convertibilidad", sostuvo Yoma.

Y agregó: "Poner el tipo de cambio a $100 (si no lo hace el Gobierno, va a hacerlo el mercado en unas semanas), quitar dos ceros al peso y crear otra moneda fuerte anclada con el dólar".

Quien fuera senador en la época del gobierno de Menem reveló su reciente pedido al Presidente en una nota que escribió en el portal Infobae.

"Chau inflación y baja abruptamente la tasa de interés. Al mismo tiempo, congelar tarifas, prohibir la indexación, eliminar retenciones y poner en marcha una política impositiva y crediticia para promover exportaciones y generar los dólares suficientes para sostener el peso y volver a crecer", continuó el embajador al remarcar lo que considera los beneficios de la convertibilidad.

Y señaló: "¡Sí! Volver al 1-1. El error fue no haber hecho las correcciones macroeconómicas cuando Brasil (nuestro principal socio) devaluó el real. Ahí perdimos competitividad".

Por otra parte, Yoma dijo que "la primera tarea del Gobierno hoy es devolver la tranquilidad a los argentinos y recién después pensar en la elección de octubre".

"Las medidas que tomó el Presidente la semana pasada son correctas y van en ese sentido (habrá que reunirse con las provincias para ver cómo cubrimos el bache financiero que les provoca la eliminación del IVA a los alimentos), pero no son suficientes para detener la espiral inflación-dólar-tasa de interés. Cada una de estas variables es el combustible de la otra", planteó al justificar su pedido para reinstalar la convertibilidad.