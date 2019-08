Hallaron extraño objeto en la celda de Nahir Galarza

Un extraño hallazgo realizó personal del Servicio Penitenciario durante una requisa a la celda donde permanece recluida en la Unidad Penal de Mujeres de Paraná, Nahir Galarza, la joven de 21 años condenada a prisión perpetua por el asesinato de su novio, Fernando Pastorizzo. Se trata de un muñeco de tamaño real, vestido con un pantalón y una campera con capucha, que estaba colgado en el interior del calabozo. De inmediato, se dio aviso a las autoridades penitenciarias, ante la sospecha de que pudiera ser utilizado para un intento de fuga de la cárcel.

Una de las hipótesis que manejan los investigadores sospecha que el muñeco -cuya fotografía fue añadida al expediente de la causa iniciada a partir del hallazgo- iba a ser usado para distraer a los guardias, haciéndolos pensar que la reclusa se encontraba en su cama. Trascendió que la joven habría planificado su escape para el pasado 11 de agosto, haciéndolo coincidir con las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (Paso), pero la acción del personal de custodia, que confiscó el muñeco, habría frustrado la fuga. Galarza fue hallada culpable de haber asesinado a su novio de dos disparos de arma de fuego el pasado 29 de diciembre de 2017, en la ciudad entrerriana de Gualeguaychú. Fue condenada a prisión perpetua por el delito de "homicidio agravado por el vínculo de pareja".



HABLARON LOS PADRES

En tanto, ya en horas de la tarde, los padres de Nahir Galarza, la joven condenada a prisión perpetua por el crimen del novio, desmintieron el presunto plan de fuga de la cárcel y consideraron las interpretaciones sobre la aparición de un extraño muñeco en su celda como "una violencia hacia ella que sale de los medios". "Desmentimos esta locura. Estamos indignados con la prensa porque existen cosas más importantes en el país como para ocuparse de nuestra hija, que no es una persona mediática", afirmaron Yamina y Marcelo Galarza a Infobae. Los padres de la joven condenada por el asesinato a balazos de su novio, Fernando Pastorizzo, consideraron que "esto pasa a ser una violencia hacia ella que sale de los medios". "Comenzaron pidiendo la perpetua y ahora quieren ponerle grilletes. Nos parece terrible todo esto porque ella no armó ningún muñeco y no quiere escapar", afirmaron los padres de Nahir. Las versiones sobre un presunto plan de fuga abortado con el hallazgo del muñeco surgieron tras difundirse imágenes sobre el elemento descubierto en los días previos a las PASO por una celadora de la cárcel. El muñeco fue armado con una pala y una escoba, y vestido con ropa de Nahir: un pantalón, una campera con capucha y unas zapatillas. Tras el hallazgo del muñeco, una de las hipótesis que circularon a través de la prensa señaló que la figura iba a ser dejada sobre la cama para simular que allí dormía Nahir mientras la joven se daba a la fuga de la cárcel, al estilo del thriller "La fuga de Alcatraz" protagonizado por Clint Eastwood en 1979. Esa fuga, según las especulaciones que circularon por los medios, iba a producirse el domingo 11 de agosto mientras la atención general estaba concentrada en las elecciones primarias. Por el hallazgo se inició una investigación que involucra tanto a la joven como a sus dos compañeras de celda.