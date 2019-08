¿Qué dijo Otta de su debut como técnico de Atlético?

Atlético de Rafaela viajaba a Adrogué con toda la ilusión que conlleva todo inicio de campeonato. No la tenía para nada fácil en esta primera parada. Lo importante era comenzar esta Primera Nacional con el pie derecho. Ganando si se podía. La “Crema” no se achicó y salió en busca del resultado ante Brown, pudo ponerse arriba en el marcador por intermedio de Alan Bonansea, pero una desatención del fondo –una de las pocos que tuvo a lo largo de los 90- la terminó pagando con un gol en contra. Situación conocida de las temporadas anteriores.

Los dirigidos por Walter Otta no tuvieron su inicio soñado pero el empate 1-1 ante el durísimo Brown de Vicó, dejó conformes a más de uno por Alberdi. “Estoy conforme, el equipo tuvo mucha actitud, dinámica, ganas de defender el resultado. Me voy contento. Lamentablemente nos faltaron esos minutos finales, fue un buen partido”, manifestó Carlos Eguiazu, vice primero de Atlético y hombre fuerte del fútbol de la Crema.

Tras la igualdad ante el ‘Tricolor’, el que habló y analizó lo sucedido fue el cordobés, Otta, entrenador que tuvo su debut oficial al mando del conjunto rafaelino:

“Sacamos conclusiones positivas en todo sentido, más allá de que faltaba poco y el partido estaba prácticamente cerrado. Era una cancha complicada ante un rival difícil. Fue bueno, me quedo con la actitud del equipo, la predisposición y ganas. Va a ser un torneo muy complicado, mientras podamos sumar es bueno”.

Con respecto a la jugada que le terminó dando el empate a Brown, Otta declaró: “Siempre son errores los goles, la mayoría, salvo alguno fuera del área o algo, cometimos un error, una distracción, que puede pasar, y lamentablemente la pagamos caro con un gol. En ese sentido hay que trabajar muchas cosas, es un equipo nuevo totalmente, muchos jugadores nuevos, muchos no se conocían y a partir de ahora empieza una etapa nueva y difícil, mientras se pueda sumar es bueno, sobre todo de visitante”.

Más allá del resultado final, el empate trae satisfacción porque el equipo tuvo un buen primer tiempo y se mostró superior a su rival en gran parte de los 90. “Hasta los 25m del ST creo que el partido estaba controlado, no habían generado situaciones claras, la única que tuvieron fue apenas empezó y un remate desde afuera de Nieto pero nosotros habíamos tenido como para liquidarlo, no lo pudimos hacer, nos faltó eso, pero el equipo mostró carácter, jerarquía, que es lo que buscamos nosotros, un equipo que nos identifique, estos jugadores, teniendo esta actitud nos identifican”, analizó.

Y luego agregó: “Fue el primer partido y hay muchas cosas por mejorar, la actitud y el compromiso es este, después, en el juego, con el correr de los partidos tienen que ir mejorando un montón de cosas”.

Atlético marcó diferencias con la pelota detenida, arma que pude ser fundamental. “Es una categoría tan pareja que uno en la pelota parada puede sacar una diferencia, ojala así sea, que lo podamos hacer”, concluyó.