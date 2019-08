Triunfos de Ben Hur y Libertad en la séptima Deportes 19 de agosto de 2019 Redacción Por BASQUETBOL LOCAL

FOTO BASQUET BEN HUR BENHURENSE./ Federico Serrano.

Con dos partidos prosiguió anoche la séptima fecha del torneo Oficial de Primera División de la Asociación Rafaelina de Básquetbol, que de tal modo va cerrando la mitad de la fase regular.

En el Elías David, Libertad de Sunchales se impuso como visitante a Argentino Quilmes por 92 a 86. Al cabo del primer tiempo se imponía el elenco dirigido por Javier Maretto por 47 a 40, que recordemos que tiene pendiente la resolución del Tribunal de Penas por el partido con Atlético de la fecha anterior, donde no hubo policías en el Hogar de los Tigres.

El otro encuentro se disputó en Villa Rosas, donde Ben Hur obtuvo su tercer triunfo consecutivo ante el local Peñarol por 80 a 69. A la finalización del primer tiempo se imponía también la escuadra dirigida por Cristian Lozano, por 37 a 32.

Esta fecha se se cerrará el martes 27 con el clásico entre Atlético y 9 de Julio.

De tal modo, las posiciones están asi: Libertad 12 puntos; 9 de Julio y Ben Hur 11; Unión e Independiente 10; Atlético 9; Quilmes 8 y Peñarol 7.

La actividad del basquet local seguirá pronto, ya que este martes 20 a las 21,30 se jugará de manera íntegra la octava jornada, con estos partidos: Ben Hur vs. Independiente, Peñarol vs. Atlético, Quilmes vs. 9 de Julio y Unión vs. Libertad.



PERDIO LA FINAL

El seleccionado argentino de básquetbol masculino Sub 21 no pudo en la final con su par de Brasil, que lo terminó venciendo por 80 a 59, para quedarse con el Sudamericano de la categoría, que se desarrolló en la ciudad de Tunja, Colombia. El conjunto dirigido por Diego Lifschitz fue superado en todo momento del cotejo, a punto tal que al cierre del primer tiempo, el flamante campeón se imponía por 17 de diferencia (38-21).

El interno Dikembe Da Silva consiguió 19 tantos y tomó 13 rebotes para erigirse en una de las figuras del quinteto brasileño, que finalizó invicto en el torneo. También hubo buenas contribuciones de Danilo Araujo (14 unidades) y Felipe Ruivo (13). En el quinteto argentino, que cerró su labor con un record 4-1, se destacó el escolta de San Martín de Corrientes, Matías Solanas, con 11 puntos y 6 rebotes.