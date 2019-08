Caída sorpresiva de Tigre, próximo rival de la Crema Deportes 19 de agosto de 2019 Redacción Por PRIMERA NACIONAL

FOTO WEB DIO LA NOTA./ Quilmes ganó en Victoria.

La continuidad de la primera fecha de la Primera Nacional tuvo ayer la derrota de Tigre, uno de los grandes candidatos al ascenso, como local ante Quilmes por 2 a 1. El equipo de Victoria será rival de Atlético de Rafaela el viernes a las 19.05 en el Monumental, en un partido que será televisado por TyC Sports.

David Drocco (14m.Pt) y Federico Álvarez (49m.Pt) marcaron los goles del "Cervecero", y Martín Prost, en contra de su arco (41m.St), el descuento del local. El partido se jugó en el estadio José Dellagiovanna de Tigre y fue arbitrado por Pablo Echavarría, quien expulsó en Quilmes a Alejandro Altuna (25m.Pt) por doble amonestación.

También por la Zona B se dieron estos resultados: Dep. Riestra 2 (Tovo y Bravo, de penal) - Gimnasia de Jujuy 1 (Castillejos); Gimnasia de Mendoza 0 - Defensores de Belgrano 0. Este grupo dejó como postergado el choque entre Almagro y San Martín de Tucumán, que por el temporal del sábado no pudo viajar en avión a Buenos Aires.

Por la Zona A jugaron: Guillermo Brown 0 - Barracas Central 2 (Matos y Valenzuela); Alvarado de Mar del Plata 1 (Caicedo) - Agropecuario de Carlos Casares 2 (Narese y Miño).

Este lunes jugarán: a las 15.35 Nueva Chicago vs. Dep. Morón (Fabricio Llobet) y 21.05 Ferro Carril Oeste vs. Platense (Nazareno Arasa). Ambos partidos serán televisados por TyC Sports.