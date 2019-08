Otro caso de violencia de género Policiales 19 de agosto de 2019 Redacción Por EN NUESTRA CIUDAD

En la Subcomisaría 1ª (del barrio Monseñor Zazpe) cercana la medianoche de este domingo, una vecina dio cuenta de que en una vivienda sita en la calle Destefani al 2800 había mantenido una discusión con su concubino, identificado como Gabriel Edgardo I., y que resultó agredida físicamente y amenazada con esta frase: "te voy a prender fuego si no venís conmigo". De acuerdo a datos consignados al portal online de este Diario, cuando la mujer radicaba una exposición en la mencionada unidad de orden público, se hizo presente el denunciado al comando de un automóvil, y por orden del fiscal quedó detenido. No todo terminó allí, dado que también acudió a "la Sub 1ª" el propietario de un lavadero y cochera en la calle San Lorenzo 900, y manifestó que le dio alojamiento provisorio al arrestado, dándose cuenta posteriormente que sustrajo el rodado en que llegó hasta la dependencia policíaca, siendo propiedad de un ciudadano que utiliza el servicio de cochera. Consecuentemente, el automóvil fue secuestrado.