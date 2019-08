El plan del Gobierno era el fin del kirchnerismo Locales 19 de agosto de 2019 Redacción Por SEGUN AGUSTIN ROSSI

El jefe del bloque de diputados del Frente para la Victoria, el santafesino Agustín Rossi, consideró ayer que "el plan" del presidente Mauricio Macri durante su administración "era que el kirchnerismo desapareciera como fuerza política". De acuerdo con el dirigente, el oficialismo buscó que este espacio se convirtiera en "una expresión política marginal de la Argentina".

"Cuando Macri llega al Gobierno habla de un oficialismo y de una oposición responsable. Incluía a una cantidad de dirigentes y no nos incluía a nosotros, que éramos la principal fuerza política opositora", señaló Rossi.

Durante una entrevista con el portal Infobae, el diputado sostuvo que Cambiemos apoyó a "la oposición más conciliadora, el peronismo más dialoguista", pero "persiguió" al kirchnerismo.

"Nos intentó poner en el borde del sistema político. Me parece que esto era parte del plan de persecución política que tenía en la pata judicial una pata importante. Imaginaban una Cristina (Kirchner) jubilada y a nosotros como una fuerza política casi marginal. No fue así", agregó.

En este sentido, el referente del Frente para la Victoria aseguró que el Ejecutivo nunca los "invitó" a debatir y que siempre estuvieron "contra las cuerdas". "La primera invitación a un dirigente de nuestro espacio a un viaje fue a mí. Me invitó a principios de este año a un viaje por la India. Habían pasado 3 años y medio de gestión y nunca había tenido ni una reunión con el presidente del Partido Justicialista ni con el presidente del bloque opositor", recordó.

Además, Rossi remarcó que el Gobierno "construyó" la idea de "la pesada herencia" y una "descalificación permanente" contra el kirchnerismo.

"Fuimos responsables antes de la elección por la pesada herencia y somos responsables del futuro porque perdió el oficialismo y hubo movimientos en el mercado. Me parece que las disculpas del Presidente del miércoles huelgan de cualquier tipo de comentario. Hizo una barbaridad", remarcó.