Se cobra estacionamiento a pesar del día feriado

En este día feriado, donde el comercio de nuestra ciudad no funcionará de manera normal, donde no habrá escuelas y bancos, el sistema que regula el tránsito en el centro de nuestra ciudad, funcionará normalmente. La ZEC tendrá a sus encargados de controlar el tiempo caminando por las veredas de la ciudad, por lo que los ciudadanos deberán estar atentos.

Además, el servicio de Transporte Público funcionará con frecuencias normales y los usuarios deberán tener en cuenta que no habrá modificaciones.



RESIDUOS

La Municipalidad de Rafaela recuerda que la Recolección Domiciliaria se retomó anoche, retomando el servicio normal correspondiendo los residuos biodegradables (de cocina). Mientras tanto, esta noche, el servicio de recolección será para residuos recuperables. Es válido recordar que las bolsas deberán ser depositadas a las 21 para su retiro.

Con respecto a la Recolección de Patios, se desarrollará a partir del martes 20 de agosto en el tercer sector de la ciudad. En ese caso, los vecinos deberán disponer de los residuos ordenadamente y en bolsas sobre la acera el lunes 19, a partir de las 21, para que el personal pueda retirarlos.

Esta semana corresponderá a los barrios Alberdi, Sarmiento, Villa Rosas, Belgrano, Paseo del Este, Nuestra Señora de Luján, Italia, Virgen del Rosario, Monseñor Zazpe y Mora.

Además, hoy reabre el Relleno Sanitario, mientras que los vecinos que deseen depositar residuos especiales y recuperables producto de limpiezas particulares, las instalaciones de la Estación de Residuos Clasificados permanecerán abiertas normalmente en el horario de 7 a 19.



A TENER EN CUENTA

En la jornada feriada de hoy el Cementerio Municipal abrirá sus puertas de manera normal de 7:30 a 18:30. Por otra parte, la Administración permanecerá cerrada reservándose una guardia mínima en caso de sepelio.

En el caso del dispositivo Rafaela en Acción, se ubicará en el Parque Villa Podio del barrio homónimo comenzando con la atención el martes 20 de agosto.

Finalmente, Edificio Municipal, entidades educativas y culturales dependientes del Municipio y oficinas descentralizadas del Estado local tendrán sus puertas cerradas este lunes 19 de agosto.