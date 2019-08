Primera B: Roca y Bochazo fueron campeones

Este domingo se disputó la novena y última fecha del torneo Apertura de Primera B con consagraciones en los dos sectores. En la Zona Norte festejó Sportivo Roca, aun perdiendo su partido en San Cristóbal, que lo dejó sin invicto pero que no ensombreció una gran campaña. Le alcanzó con la ventaja que tenía sobre Argentino de Vila, que no pudo hacer su parte y perdió con Bella Italia. Es el primer título que obtiene Roca en primera división jugando en la B de la Liga y así avanzó a las semifinales por el ascenso.

En la Zona Sur el que festejó fue otra vez Bochófilo Bochazo, que aprovechó la fecha libre de Josefina y con el triunfo 3 a 0 ante Zenón Pereyra sumó su segunda vuelta olímpica de la temporada. Esto le posibilita clasificar directamente a la final por el ascenso.

En la Norte la jornada había comenzado el sábado con el triunfo de Tiro Federal de Moisés Ville sobre Independiente de Ataliva por 1 a 0, con gol de Nahuel Walker. Ayer se completó de la siguiente manera:

ARG. DE HUMBERTO ......0

DEP. ALDAO......................2

Cancha: Argentino de Humberto. Arbitro: José Domínguez. Reserva: 1-1.

Goles: Emiliano Montini y Leonardo Rodriguez (DA). Incidencias: exp. Diego Brito (AH) y Leonardo Rodriguez (DA).



INDEPENDIENTE (SA)...2

SP. ROCA.........................1

Cancha: Independiente de San Cristóbal. Arbitro: Mauro Cardozo. Reserva: Independiente 2 - Roca 1.

Goles: Mercado y Oliva (I); Daniel Gómez (SR).



BELLA ITALIA........2

ARGENTINO VILA..1

Cancha: Dep. Bella Italia. Arbitro: Gonzalo Hidalgo. Reserva: 1-1.

Goles: Isaurralde -p- y Colombani (BI); Manelli (AV).



ZONA SUR

BOCHAZO.........3

Z. PEREYRA......0

Cancha: Bochófilo Bochazo. Arbitro: Claudio Gonzalez. Reserva: Bochazo 3 - Z. Pereyra 0.



LIBERTAD E. CLUCELLAS...1

A. MARIA JUANA..................1

Cancha: Libertad de Estación Clucellas. Arbitro: Darío Suarez. Reserva: Libertad 3 - María Juana 0.

Goles: Diego Piedrabuena (L); Rodrigo Calvo -p- (AMJ).

Goles: Milton Acosta, Fernando Ceballos y Jordán Boschetto (B). Incidencias: exp. Córdoba (B) y Silva (Z. Pereyra).



SP. SANTA CLARA..2

AT. ESMERALDA.....1

Cancha: Sp. Santa Clara. Arbitro: Angelo Trucco. Reserva: Santa Clara 4 - Esmeralda 0.

Goles: Kevin Cabrera y Octavio Cardozo -p- (SSC); Franco Ramirez -p- (E).



SAN MARTIN.........0

LA HIDRAULICA...0

Cancha: San Martín de Angélica. Arbitro: Javier Simoncini. Reserva: San Martín 0 - La Hidráulica 1.

No hubo goles. Incidencias: exp. Diego Peretti (LH).



PRIMERA C

Comenzó en el tercer escalón el torneo Definición y estos fueron los resultados: San Isidro 0 - Sp. Aureliense 2 (Almeida y Diego Franco); Defensores de Frontera 5 (Xavier López, Trainoni -2-, Jonatan Gonzalez y Funes) - Belgrano de San San Antonio 4 (Gianluca Giaconone -2-, Jonatan Gómez y Claudio Albarracín); Juventud de Villa San José 0 - Dep. Susana 1 (Zbrun).

En Reserva hubo estos resultados: Villa San José 1 - Susana 0; Defensores 0 - Belgrano 1 y San Isidro 1 - Aureliense 0.