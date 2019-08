Paraná fue la cita del Car Show Deportes 19 de agosto de 2019 Redacción Por Leer mas ...

Ver galería 1 / 2 - FOTOS HERNAN RODRIGUEZ TC 4000 SS. Fernando Villa y Claudio Buchholz se quedaron con la victoria al mando del Falcon. FIAT 600 TS. Ezequiel Trulié y Horacio Fernándes lograron ganar el domingo.

Ayer se completó el múltiple programa mecánico que ofreció el Car Show en el autódromo "Ciudad de Paraná", que incluyó la realización de tres carreras con pilotos invitados y dos fechas del Turismo Fiat Santafesino.

La nota destacada del fin de semana fue el notable crecimiento del parque de la categoría TC 4000 SS, que presentó 16 autos en pista en el escenario de la capital entrerriana.

La divisional que cerró el espectáculo del domingo, tuvo como ganadores al reaparecido Fernando Villa y a su invitado Claudio Buchholz, con un Falcon.

Luego se ubicaron el debutante Brian Perino y al vigente campeón Ezequiel Bosio, con una Chevy.

El tercer lugar fue ocupado por José Luis Schnidrig y el rafaelino Germán Borgnino, con un Falcon.

Merece destacarse la victoria del chaqueño Andrés Gómez Luna (Ford Fiesta) en una espectacular competencia del TS 1800, con la máquina del equipo ramonense que encabeza Sebastián Sábolo.

Entre nuestros representantes, José Luis Costamagna (Duna) fue segundo en las dos carreras que realizó el Turismo Fiat Santafesino, en tanto que también festejó Ezequiel Trulié tras el éxito de su invitado Horacio Fernández.

La actividad había empezado el sábado, con los triunfos de Esteban Zuberbühler en Fórmula 3 Santafesina, Ignacio Haroián en Turismo Fiat Santafesino y las duplas Mauricio Luciano - Damián Romero en Turismo Fiat Standard y Javier Melidoro - Fernando Zerbonia en Fiat 600 TS.

Ayer repitieron victorias Esteban Zuberbühler e Ignacio Haroián; en tanto que los restantes ganadores fueron Andrés Gómez Luna en TS 1800 y las duplas Sergio Toledo - Luciano González en Turismo Fiat Standard, Ezequiel Trulié - Horacio Fernández en Fiat 600 TS y Fernando Villa - Claudio Buchholz en TC 4000 SS.

La séptima fecha se podría disputar en el autódromo "Parque de la Velocidad" de la ciudad de San Jorge en el mes de septiembre, en tanto que se anuncia la realización de la octava en el Circuito Internacional de Termas de Río Hondo.



ASI TERMINARON

Los resultados del domingo son los que brindamos en el siguiente informe:

Turismo Fiat Standard: 1º S. Toledo - L. González (128); 2º M. Mansilla - R. Faudone (Uno); 3º S. Migliore - J. Costamagna (Uno); 4º M. Luciano - D. Romero (Uno); 5º D. Ghione - F. Fiornovelli (Duna); 6º M. Demarchi - R. Ricci (Uno); 7º T. Arcari - N. Aimar (Uno); 8º D. Borgo (Palio); 9º J. Trotti - P. Cismondi (Uno) y 10º M. Ivaldi - D. Melchiori (128).



Fiat 600 TS: 1º E. Trulié - H. Fernández; 2º F. Trotti - L. González; 3º E. Bertone - M. Massuet; 4º L. Cifré - S. Cifré; 5º N. Aimar - S. Toledo; 6º M. Ciaurro - S. Toledo; 7º A. Cipolat - F. Mainero y 8º F. Sabá - G. Emmert.



Fórmula 3 Santafesina: 1º Esteban Zuberbühler; 2º Manuel Macarro; 3º Joaquín Ricciotti; 4º Gaspar Chansard; 5º Emmanuel Saboretti; 6º Leonardo Petrolati; 7º Alvaro Bautista; 8º Alfredo Esterkin... no clasificó Fabián Mainero.



Turismo Fiat Santafesino: 1º Ignacio Haroián (Uno); 2º José Luis Costamagna (Duna); 3º Máximo Gauchat (Uno); 4º Juan Manuel Palacio (Uno)... no clasificó Marcelo Gauchat (128).



TS 1800: 1º Andrés Gómez Luna (Ford Fiesta); 2º Guillermo Cavigliasso (Chevrolet Onix); 3º Santiago Viscovich (Ford Fiesta); 4º Emiliano Urquiza (Renault Clio); 5º Renzo Testa (Renault Clio); 6º Diego Rossi (Chevrolet Onix); 7º Lucas Huser (Renault Clio) y 8º Marcelo Signanini (Renault Clio).



TC 4000 SS: 1º F. Villa - C. Buccholz (Falcon); 2º Perino - E. Bosio (Chevy); 3º J. Schnidrig - G. Borgnino (Falcon); 4º M. Perassi - O. Sánchez (Fairlane); 5º H. Faín - S. Reynoso (Falcon) a 6s407; 6º S. Almeida - A. Almeida (Chevy); 7º E. Perren - L. González (Falcon); 8º P. Caluch (Falcon); 9º E. Duarte (Falcon); 10º J. Canavesio - G. Benzi (Polara); 11º J. Massello (Falcon); 12º N. Frontalini (Falcon); 13º W. Belich (Falcon) y 14º O. Cardetti - M. Luciani (Falcon).