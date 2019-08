Sportivo remontó en Ramona y sigue arriba Deportes 19 de agosto de 2019 Redacción Por El Negro perdía 2 a 0, pero al final ganó 4 a 3 y continúa en la cima del Clausura con Ben Hur. También ganaron 9 de Julio, Florida y Ferro.

FOTO J. BARRERA EN EL GIULIANI./ 9 de Julio se impuso a Quilmes y está a uno de los líderes.

Se completó ayer la cuarta fecha del torneo Clausura de Primera A de la Liga Rafaelina de Fútbol con cinco encuentros.

El dato saliente de la jornada estuvo en Ramona, donde Sportivo Norte demostró que quiere volver a ser protagonista, como lo había sido en el inicio del Apertura. Estuvo perdiendo 2 a 0 ante el local, pero tuvo una gran reacción en el segundo tiempo con Fito Maldonado como principal arma y se puso 4 a 2, aunque finalmente el local tuvo un descuento cerca del cierre. De ese modo, el equipo de Gustavo Giorgi sigue compartiendo la punta con Ben Hur, un gran ingrediente para el enfrentamiento que tendrán en la fecha venidera en el Norte.

En tanto, 9 de Julio no quiere perder pisada y se llevó los 3 puntos del A. Giuliani ante Quilmes con gol de Monserrat. Florida fue el otro ganador del domingo, como visitante 3 a 1 en Sunchales contra Unión.

Brown lo ganaba 2 a 0 ante Libertad, pero se quedó y fue paridad 2 a 2. Ferro, en tanto, ratificó su intención de pelear arriba goleando 3 a 0 a Tacural.



RAMONA..........3

SP. NORTE........4

Cancha: Dep. Ramona. Arbitro: Roberto Franco. Reserva: Ramona 1 - Sp. Norte 3.

Goles: 26' PT Tarasco (DR); 2' ST Jamud (DR); 6' ST Espíndola (SN); 17' -p- y 22' ST Maldonado (SN); 25' Jara (SN); 40' ST Peiretti (DR).

Incidencia: exp. 16' ST Anthonioz (DR).



UNION.............1

FLORIDA.........3

Cancha: Unión de Sunchales. Arbitro: Sebastián Garetto. Reserva: 1-1.

Goles: 1' PT Paire (F); 8' PT Gilli -p- (F); 26' PT Rodriguez (U); 28' ST Dobler -p- (F).

Incidencia: 20' ST exp. Salas (U).



BROWN.........2

LIBERTAD....2

Cancha: Brown de San Vicente. Arbitro: Rodrigo Pérez. Reserva: 2-2.

Goles: 42' PT Lautaro Diaz (B), 4' ST Maximiliano Bustamante (B), 18' ST Nahuel Bravo (L) y 34' ST Kevin Muñoz (L).

Incidencia: exp. 40' ST Juan Caro (B).



QUILMES......0

9 DE JULIO...1

Cancha: Argentino Quilmes. Arbitro: Ariel Gorlino. Reserva: 2-2.

Gol: 17' ST Gastón Monserrat (9).



FERRO........3

TACURAL...0

Cancha: Ferrocarril del Estado. Arbitro: Franco Ceballos. Reserva: Ferro 2 - Tacural 1.

Goles: 38' PT Alejandro Carrizo (F); 9' y 25' ST Rubén Rojas (F).

Incidencia: exp. 20' ST Marcelo Herrera (DT).



PROXIMA FECHA (5°)

Tendrá estos partidos: 9 de Julio vs. Ramona; Libertad vs. Quilmes; Peñarol vs. Brown; Dep. Tacural vs. Atlético; Florida vs. Ferro; Talleres vs. Unión y Sp. Norte vs. Ben Hur.