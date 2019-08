Buen triunfo de CRAR ante Alma Juniors Deportes 19 de agosto de 2019 Redacción Por HOCKEY

Este sábado se disputó la cuarta fecha del torneo Nivelatorio de damas de la Asociación Santafesina de Hockey, en que CRAR recibió a Alma Juniors de Esperanza. El equipo de primera división obtuvo su segunda victoria en el certamen, al imponerse por 5 a 3 en un partido con muchas emociones. Abril Beltramino y Micaela Fenoglio, ambas en dos ocasiones, y Alina Costamagna convirtieron los goles del Verde que suma 6 puntos en el torneo.

En las demás categorías, solo pudo ganar la quinta. Este es el resumen de la jornada:

Sub 12: CRAR 0 – Alma Juniors 2. Sub 14: CRAR 1 (Maitena Dubas) – Alma Juniors 3.

Sub 16: CRAR 0 – Alma Juniors 2. Sub 18: CRAR 3 (Alina Costamagna -2- y Micaela Fenoglio) – Alma Juniors 2.

Reserva: CRAR 1 – Alma Juniors 3.

Primera: CRAR 5 (Abril Beltramino -2-, Micaela Fenoglio -2- y Alina Costamagna) – Alma Juniors 3.



OTROS RESULTADOS

En primera división, estos fueron los restantes marcadores de la fecha: El Quillá B 0 – Universitario 3; Argentino de San Carlos 0 – CRAI 10; La Salle 13 – Atlético Franck 0; Banco 0 – El Quillá 1 y Colón 0 – Santa Fe RC 12.

Posiciones: El Quillá y Santa Fe RC 12 puntos; CRAI 10; La Salle 8; Universitario 7; Banco y CRAR 6; Alma Juniors y El Quillá B 3; Colón, Franck y Argentino 0. En la próxima fecha, CRAR visitará a El Quillá.