Una multitud convocó el Tochi Rafaela

Desde el Municipio local se programó para ayer, domingo 18 de agosto, un encuentro entorno a la plaza 25 de Mayo, denominado Tochi Rafaela, y que llevó por objetivo celebrar el Día del Niño.

Pese a ser una jornada luminosa, el insistente viento molestaba para hacer actividades al aire libre, pero los rafaelinos hicieron caso omiso a esta molestia y en forma multitudinaria - a tal punto que costaba circular por los pasillos del paseo público- respondió a la convocatoria adueñándose de la plaza 25 de Mayo.

Allí los chicos pudieron disfrutar de numerosas atracciones muchas de las cuales, además, llevaban implícita una enseñanza. Según estimó el Municipio, más de 5.000 niños y niñas junto a sus familias colmaron de alegría al corazón de la ciudad y disfrutaron de la diversidad de espectáculos y actividades.

La producción de este espectáculo, que fue con acceso libre y gratuito para toda la comunidad estuvo conformada por numerosas áreas del Municipio: Secretaría de Cultura, la Secretaría de Desarrollo Social, Secretaría de Educación, Secretaría de Gobierno y Ciudadanía, Secretaría de Servicios Públicos, el Instituto Municipal para el Desarrollo Sustentable, Subsecretaría de Deportes, Subsecretaría de Salud y Subsecretaría de Gestión y Participación.

Quienes concurrieron a la plaza contaron con una variada grilla de espectáculos y actividades que se se desarrollaron sobre el escenario y los espacios lindantes; hubo variedades circences, música en vivo, show de magia, y numerosas presentaciones de talleres barriales de danza de distintos sectores de la ciudad.

El intendente Luis Castellano junto a la secretaria de Desarrollo Social, Brenda Vimo, acompañaron a las familias: "Creo que se conjugan varias cosas en este día. Primero, la celebración del Día del Niño es un festejo particular para vincular porque los niños y niñas unen a familia", comentó el mandatario. "Este festejo popular, además, ayuda a revitalizar los espacios públicos. Hay una cantidad impresionante de gente en su plaza principal y es la oportunidad de mostrar todas las actividades que se desarrollan en las áreas sociales de la Municipalidad", agregó. También dijo que "todo esto ayuda, vincula, porque es importante generar momentos para que las familias puedan aprovechar los espacios públicos de la ciudad".

A su turno, Brenda Vimo expresó: "Estamos festejando el Día del Niño en el pleno corazón de nuestra ciudad, palpitando la alegría de los chicos, con un día que acompañó más allá del viento, pero la verdad es que vinieron muchísimas familias con muchas actividades para realizar y realmente ver a todos los chicos contentos y disfrutando, es maravilloso".



Feria

Además, quienes participaron de la propuesta también pudieron disfrutar de la edición de la Feria de Artesanías Arte y Diseño, un espacio de exposición de productos artísticos y artesanales que, en esta oportunidad, se desarrollará también hoy, con diferentes propuestas gastronómicas para pasar la tarde.



Otras opciones

Por su parte, la agrupación de clowns rafaelinos "Los Napia", desarrollaron rondas, juegos, canciones, y show de burbujas gigantes en la caja armónica de la plaza; y las instituciones convocadas por la Subsecretaría de Deportes ofrecieron diversas actividades deportivas: patín de la escuela roll skate a cargo de Analía Camping; Básquet del Club Independiente; Hockey del CRAR; Fútbol, Tenis y circuito psicomotriz del área de Discapacidad de la Municipalidad; Tae Kwon Do, Team Golden Glory a cargo de Maximiliano Moyano; Básquet del Club Ben Hur; Tae Kwon Do Escuela Zendo del club Almagro a cargo de Claudio Demonte; Círculo de Aeromodelismo; Maratón Kids a cargo de la Subsecretaría de Deportes.



Actividades especiales

Además, hubo actividades especiales vinculadas con el tránsito y la educación vial, a cargo de la Secretaría de Gobierno y Ciudadanía; y la GUR y la Unidad Regional V departamento Castellanos de la Policía de Santa Fe, brindaron una exposición de autos. Asimismo, estuvo presente el Ómnibus Sanitario, un minibús y un camión compactador, para ver de cerca cómo funcionan a diario en nuestra ciudad.



Propuestas lúdico-recreativas

En lo concerniente a las propuestas lúdico-recreativas, fueron llevadas adelante por las distintas instituciones educativas y de formación convocadas por la Secretaría de Educación y la Subsecretaría de Gestión y Participación de la Municipalidad: el Jardín Materno Infantil Municipal Nº1, "Margarita Bochetto"; el Jardín Municipal Nº2, "Magdalena Bruno", y el Jardín Nº3, sede barrio Los Nogales y barrio Monseñor Zazpe; el Grupo Scouts Argentina; el Taller de dibujo de la Red de Juventudes de la Municipalidad de Rafaela; y el Museo Municipal de Artes "Urbano Poggi", que presentaron "Érase una Vez Rafaela", para conocer jugando el patrimonio rafaelino.



Colaboraciones

Desde el Municipio se recordó que la realización contó con la colaboración de Ilolay, Marengo y Paseo del Centro.