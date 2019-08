Una señal al campo Nacionales 19 de agosto de 2019 Redacción Por Leer mas ...

Sobre la relación con el sector agropecuario, Alberto Fernández dijo que considera terminadas las diferencias. "La mayor responsabilidad la tuvo el Gobierno (de Cristina Kirchner), de eso no tengo dudas. Pero ya pasó, porque de verdad la Argentina no puede pensar un país sin el campo. No puede. Tampoco puede pensar un país sin industria. Ya está. Lo que pasó, pasó. Yo lo guardo en mi memoria como un error que nunca más voy a repetir", señaló.

Dijo lamentar "no haber hecho lo que siempre hice. Por eso recuerdo muy bien aquella pregunta a Martín Lousteau ´¿Esto lo hablaste con el campo?´. ´Está todo hablado´, me dijo. Nunca una medida así se puede tomar sin hablar con los actores que tienen que soportarla".