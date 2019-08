Analizan más medidas contra la devaluación Nacionales 18 de agosto de 2019 Redacción Por Leer mas ...

FOTO ARCHIVO DANTE SICA.

BUENOS AIRES, 18 (NA). - El ministro de Producción y Trabajo, Dante Sica, consideró ayer que "el panorama económico a partir de las elecciones ha cambiado", por lo cual analiza "qué otras medidas" tomar para moderar el impacto de la devaluación del peso.

En ese sentido, señaló que el Gobierno puso en marcha un iniciativas "que pudieran atenuar los impactos que cambian las condiciones económicas".

En ese sentido, aseguró que su gestión evalúa "qué otras medidas" se deben tomar tras una "semana muy convulsionada con fuerte inestabilidad económica y política hasta que miércoles y jueves la cosa empezó a serenarse un poco".

"Pudimos tomar estas medidas que mejoran el salario o generan un ingreso adicional", indicó al afirmar que la devaluación tiene impacto "en especial sobre los trabajadores con ingresos fijos".

En diálogo con Radio Nacional, el funcionario subrayó que el país atravesó por "una semana muy complicada porque el panorama económico a partir de la elección del domingo ha cambiado".

Remarcó que la economía "venía con una inflación de baja" y "cuatro meses de estabilidad del dólar".

En tanto, aclaró que la baja del IVA en los productos de la canasta básica "no baja los precios, sino que absorbe el impacto del aumento de los costos en la cadena afectada por la variación del dólar".

"En los productos que seleccionamos no vamos a tener variación de precios con respecto a la semana anterior", puntualizó y resaltó que el Gobierno tuvo que "anticiparse al impacto en el salario de los trabajadores".

Además, argumentó que la marcada suba del dólar, que en la semana acumuló un aumento de 24,8%, no fue por "un fenómeno económico, sino político".

Destacó que para el paquete de medidas el Gobierno cuenta con "un sistema de controles" con el fin de comprobar el correcto cumplimiento.

"Veníamos mejorando los indicadores macro", insistió y sostuvo: "No estábamos en las mejores condiciones, con una economía que viene de un fuerte golpe el año pasado".

Sica justificó que lo que "ha castigado" al país en la última semana fue la interpretación del mercado sobre "el resultado electoral" y "la fórmula del kirchnerismo".