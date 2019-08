Se define la B Deportes 18 de agosto de 2019 Redacción Por PRIMERA B

Este domingo será una jornada de definiciones en la Primera B. Se juega la novena y última fecha del torneo Clausura, con expectativas en toda la zona.

Por el lado de la Norte, Roca que llega como puntero irá a San Cristóbal, sabiendo que con un empate le bastará para que Vila (viene a tres) no lo alcance si es que le gana al Deportivo Bella Italia.

Por el lado de la Zona Sur, Santa Clara y Bochazo llegan en lo más alto y tendrán partidos súper chivos.



ZONA NORTE

Argentino de Humberto vs. Deportivo Aldao (José Domínguez), Independiente San Cristóbal vs. Sportivo Roca (Mauro Cardozo), Dep. Bella Italia vs. Arg. Vila (Gonzalo Hidalgo), Tiro Federal de Moisés Ville vs. Independiente Ataliva (Sergio Romero). Libre: Moreno de Lehmann.



Las Posiciones: Sp. Roca 17, puntos; Arg. Vila 14; Bella Italia 13; Ind. San Cristóbal 12; Dep. Aldao 11; Arg. Humberto 9; Moreno 7; Tiro Federal 6; Ind. Ataliva 2.



ZONA SUR

Bochófilo Bochazo vs. Zenón Pereyra (Claudio González), Sportivo Santa Clara vs. Atlético Esmeralda (Ángelo Trucco), San Martín de Angélica vs. La Hidráulica (Javier Simoncini), Libertad Estación Clucellas vs. Atlético María Juana (Darío Suárez). Libre: Deportivo Josefina.



Las Posiciones: Dep. Josefina 16, puntos; Bochazo 14; La Hidráulica 12; San Martín 11; Atl. Esmeralda 10; Atlético (MJ) 9; Sp .Santa Clara 9; Libertad E.C. 3; Zenón Pereyra 1.



PRIMERA C

En el tercer grupo liguista se pondrá en marcha el torneo Definición con la disputa de la primera fecha. Jugarán: San Isidro vs. Sp. Aureliense (Silvio Ruiz), Juventud Unida vs Dep. Susana (Guillermo Tartaglia), Def. de Frontera vs Belgrano San Antonio (Leandro Aragno).