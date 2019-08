Financial Times vinculó al Papa con la unidad del PJ Nacionales 18 de agosto de 2019 Redacción Por Leer mas ...

BUENOS AIRES, 18 (NA). - El diario británico Financial Times vinculó al Papa Francisco con la "unificación de la oposición peronista" detrás de la fórmula Alberto Fernández- Cristina Kirchner, en un artículo en el que además calificó como un "pragmático" al candidato presidencial y planteó interrogantes sobre el eventual ejercicio del poder.

En un artículo titulado "los inversores se preguntan cuál Fernández gobernará la Argentina" apunta a una reunión entre el postulante presidencial del Frente de Todos y el ex cardenal primado de la Argentina Jorge Bergoglio, como un "momento decisivo del hombre que muchos esperan que sea el próximo presidente de la Argentina".

"La reunión de Fernández con el Papa fue un paso clave para unificar la oposición peronista golpeada por su humillante derrota en las elecciones legislativas de 2017 y puede haber ayudado a allanar el camino para su regreso al poder", señala la el periodista Benedict Mander, autor de la publicación.

En este sentido, citó a un "asesor cercano" al ex jefe de Gabinete que le dijo: "Francisco alentó la reconciliación de Alberto con Cristina".

El diario británico hizo un repaso por la trayectoria de Fernández, al que califica como "pragmático" y "moderado", y lo diferencia de su compañera de fórmula y ex presidenta, a la que describe "popular pero más radical".

Para el Financial Times, el triunfo del Frente de Todos sobre el "presidente promercado Mauricio Macri" fue lo que influyó en la caída de los bonos argentinos "por el temor de que el país se encuentre en el umbral de un dañino retorno al populismo económico".

Sin embargo, el artículo señaló que el triunfo de la fórmula del Frente de Todos se debió a una economía "en problemas" y puso el acento en los gestos y discursos del candidato presidencial, de quien destacó que "se esforzó en enfatizar su compromiso de pagar la deuda de Argentina".

"Mientras la señora Fernández controla el apoyo de aproximadamente un tercio de la población, el señor Fernández logró ganar casi la mitad de los votos, lo que sugiere que su imagen centrista ayudó a conquistar a los votantes de clase media enojados con el fracaso del Gobierno para arreglar la economía", evaluó el periodista.

El diario remarca que "la mayor incógnita sobre Alberto Fernández es si, una vez en el poder, sucumbirá a los caprichos de su poderosa y ambiciosa vicepresidente", pero también indica que "quienes conocen a Fernández insisten en que son exagerados los temores de un regreso al aislamiento económico de la Argentina".

La nota concluye con la respuesta que dio el ex vicepresidente de Cristina Kirchner y actual senador oficialista Julio Cobos: "Los que dicen eso no conocen a Alberto. Es un hombre con una gran personalidad y capacidad para liderar. Es una persona racional, simple, con sentido común. No creo que vaya a hacer ninguna locura".