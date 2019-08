Autos de candidatos con alta morosidad en multas Nacionales 18 de agosto de 2019 Redacción Por Los vehículos en los que se mueven las dos principales fórmulas presidenciales adeudan vario miles de pesos por infracciones de tránsito.

BUENOS AIRES, 18 (NA). - Aunque no los manejan ellos, los autos en los que se mueven el presidente Mauricio Macri y el candidato a sucederlo por el Frente de Todos, Alberto Fernández, adeudan varios miles de pesos por infracciones de tránsito cometidas en la Ciudad y la Provincia de Buenos Aires.

Incorporado a la flota oficial de Presidencia a mediados de 2018, la blindada Vito Tourer negra de Mercedes Benz en la que viaja el jefe de Estado posee cuatro multas en territorio bonaerense.

Según el relevamiento que realizó NA en la base de datos de la Dirección Provincial de Política y Seguridad Vial, las cuatro infracciones cometidas por la van presidencial son "por no respetar los límites reglamentarios de velocidad previstos": dos fueron en la localidad de Don Torcuato; mientras que las dos restantes sucedieron en Malvinas Argentinas.

En total, esas multas impagas (una de ellas ya venció) suman 19.398,75 pesos, aunque también la Vito Tourer de Macri también adeuda 3.210 pesos por "exceso de velocidad hasta 20 kilómetros por hora de la Máxima permitida en vías rápidas en Avenida Leopoldo Lugones sentido al centro".

En tanto, su compañero de fórmula, Miguel Ángel Pichetto, también viaja a bordo de un vehículo con infracciones de tránsito impagas: el Volkswagen Voyage gris registra 18.102,50 pesos por tres multas vencidas en la Provincia de Buenos Aires y por 21.400 en la Ciudad.

En territorio bonaerense, el auto en el que se traslada el senador nacional del PJ fue sancionado por "no respetar los límites reglamentarios de velocidad previstos" en Bahía Blanca y La Plata, así como también por "no detenerse antes de la línea marcada o senda peatonal"; mientras que las autoridades de Tránsito porteñas le reclaman por haber cruzado un semáforo en rojo en Arenales y Cerrito, por romper la "prohibición de circular según día/hora/características vehiculares" en Paraná al 400, por estacionar de manera incorrecta en Avenida Córdoba al 1100 y por un giro prohibido en la Avenida Entre Ríos.

Por su parte, el postulante peronista, que obtuvo un amplio triunfo en las elecciones primarias del pasado domingo, suele trasladarse a bordo de un Toyota Corolla gris: ese auto debe 8.560 pesos a la Dirección General de Administración de Infracciones porteña por cuatro infracciones a la prohibición de circulación en determinadas zonas de la Ciudad.

Asimismo, el vehículo en que se mueve el ex jefe de Gabinete registra en la Provincia de Buenos Aires un total de 23.278,50 pesos en tres multas vencidas por "no respetar los límites reglamentarios de velocidad" en Dolores, Mar del Plata y Don Torcuato.

Su compañera de fórmula, Cristina Kirchner, no posee deudas por multas de tránsito ante las autoridades bonaerenses, pero sí registra 13 saldos por infracciones cometidas por su Toyota Corolla blanco en la Ciudad: circular en zonas restringidas, excesos de velocidad, conducir utilizando el celular y estacionar en forma o lugar indebidos son los motivos de las sanciones.

En total, las multas que pesan sobre el auto en que se traslada habitualmente la ex jefa de Estado suman 38.520 pesos.

Con estos datos, los vehículos en que viajan los integrantes de las dos principales fórmulas presidenciales registran un saldo de 132.469,75 pesos en concepto de multas por infracciones de tránsito cometidas en la Ciudad y la Provincia de Buenos Aires.