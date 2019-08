Se completa la cuarta Deportes 18 de agosto de 2019 Redacción Por Primera A. Este domingo Sportivo Norte buscará seguir en lo más alto del Clausura cuando visite a Ramona. En barrio Italia, Quilmes vs 9 de Julio, y en Los Nogales, Ferro vs Tacural.

FOTO ARCHIVO EN BARRIO ITALIA. / Argentino Quilmes se enfrenta hoy con 9 de Julio.

Este domingo se jugarán los cinco encuentros que restan de la cuarta fecha el torneo Clausura de Primera A de Liga Rafaelina de Fútbol, que ya tiene dos juegos disputados en adelantos.

El jueves, Peñarol le ganó a Atlético de Rafaela 1-0, mientras que en la noche del viernes Ben Hur, líder absoluto, goleó 5 a 0 al colista Talleres de María Juana.

Uno de los juegos que se destacan para la jornada de hoy es el que jugarán en Ramona, el Deportivo recibiendo a Sportivo Norte. Sin dudas que el ‘Negro’ va con toda su expectativa a dicha localidad en busca de tres puntos que le permitan seguir en lo más alto de las posiciones junto a la BH. El ‘Depor’, por su parte, llegaba a este capítulo a sólo un punto de los dos lideres y también quiere seguir en lo más alto de la tabla.



Todos los partidos: 15:30 hs Ramona vs Sportivo Norte (Roberto Franco), Unión vs Florida (Sebastián Garetto), Brown vs Libertad (Rodrigo Pérez), Argentino Quilmes vs 9 de Julio (Ariel Gorlino); 16:30 hs Ferro vs Tacural (Franco Ceballos).



Posiciones: Ben Hur 10, puntos; Sportivo 7; Ramona 6; 9 de Julio 6; Ferro 6; Brown 6; Quilmes 6; Unión 5; Florida 4; Libertad 4; Peñarol 3; Tacural 2; Atlético 0; Talleres 0.