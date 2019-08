El viernes, en Alberdi Deportes 18 de agosto de 2019 Redacción Por Leer mas ...

Luego de su estreno en la Primera Nacional, con empate ante Brown de Adrogué 1-1 en condición de visitante, Atlético de Rafaela comenzará desde este lunes a poner la cabeza en lo que se le viene: Tigre.

El debut en el Monumental será el próximo viernes a las 19:05 hs (televisado por TyC Sports).

Ignacio Liporace fue reemplazado en el juego de ayer por una molestia muscular, la cual sería solo un calambre y no tendría inconvenientes para llegar en condiciones.

Luego de enfrentar al campeón de la Copa de la Superliga, el conjunto de Walter Otta estará visitando a Defensores de Belgrano el sábado 31 de agosto a las 15:30 hs, por la tercera fecha.



La segunda fecha de la Primera Nacional se jugará de la siguiente manera: Zona A: Sábado 24/08: 13:05 hs (TV) Temperley vs. Nueva Chicago, 15:30 hs Atlanta vs. Mitre de Santiago del Estero, 15:30 hs Dep. Morón vs. Guillermo Brown (PM), 15:30 hs Barracas Central vs. Alvarado de Mar del Plata, 17:00 hs San Martín (SJ) vs Estudiantes BA, 20:05 (TV) Independiente Rivadavia vs. Ferro Carril Oeste. Domingo 25/08: 16:00 hs Platense vs Estudiantes Río IV, 16:00 hs Agropecuario vs. Belgrano de Córdoba.



Zona B: Jueves 22/08: 19:15 hs (TV) Instituto vs. Sarmiento. Viernes 23/08: 19:05 (TV) Atlético de Rafaela vs Tigre. Sábado 24/08: 17:05 hs (TV) Gimnasia (J) vs Chacarita. Domingo 25/08: 15:30 hs Almagro vs Gimnasia Mendoza, 15:30 hs All Boys vs Brown de Adrogué, 16:00 hs San Martín (T) vs Villa Dálmine. Lunes 26/08: 20:30 hs Santamarina vs Dep. Riestra, 21:00 hs Quilmes vs Defensores de Belgrano.