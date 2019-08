Punto de partida para la Crema

(Especial para LA OPINION). - Atlético de Rafaela viajó a Adrogué con un solo objetivo: derrotar a Brown en este inicio de la Primera Nacional. Fue empate 1 a 1 y si bien no tuvo el debut soñado, los de Walter Nicolás Otta terminaron conformes, el punto termina siendo positivo. Claro, visitó a un rival durísimo y en una cancha complicada. “Mientras se pueda sumar, sobre todo de visitante, es bueno”, confesó el DT Otta, tras su debut absoluto en el conjunto rafaelino.

El encuentro fue parejo, los dos elencos contaron con sus momentos y por un error sobre el final el equipo de Vico lo terminó empatando. Atlético fue el que golpeó primero sobre el final del primer tiempo y en el complemento, el ‘Tricolor’ mostraron entereza, no sintió el golpe y fue en busca de la igualdad.

Alan Bonansea fue el encargado de romper el cero en un partido que venía siendo muy parejo, y que minutos antes el local debió quedarse con diez hombres por una infracción del capitán Bogino al propio Bonansea y que el árbitro no se animó a sacarle la segunda amarilla. A los 44 minutos ganó en las alturas y conectó un buen cabezazo a la salida de un córner. Los de Pablo Vico no se rindieron y, si bien las más claras las tuvo en el PT, con tapadas de Nereo Fernández, a nueve del final del encuentro, tuvo su recompensa.

Alberto Stegman quedó mano a mano con Nereo tras un buen centro de Contreras, luego de una desatención del fondo de la ‘Crema’, y no fallo. Le dio el empate definitivo tras definir cruzado ante la salida del exUnión.

Las expectativas por ver el rendimiento de este renovado equipo albiceleste eran grandes. Hubo puntos altos, el mensaje fue bueno, alentador y en un torneo tan parejo como pinta, comenzar sumando de visitante y en un escenario como el de ayer deja conformes a todos. Ahora, a comenzar a hacer del Monumental la fortaleza que tanto se pregona en los últimos años.