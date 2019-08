En Venado Tuerto, Lifschitz presidió el acto en homenaje a San Martín Locales 18 de agosto de 2019 Redacción Por “Este no es un 17 de agosto más porque encuentra a la Argentina en un momento de crisis e incertidumbre. Es un buen momento para evocar a San Martín por su vocación de unidad nacional", resaltó el gobernador.

FOTO SCS GOBOERNADOR. Lifschitz destacó las cualidades de San Martín.

El gobernador Miguel Lifschitz encabezó este sábado, en la ciudad de Venado Tuerto, el acto central por el 169º aniversario del fallecimiento del general José de San Martín. “Este no es un 17 de agosto más, porque encuentra a la Argentina en un momento de crisis e incertidumbre. Es un buen momento para evocar a San Martín por su vocación de unidad nacional”, afirmó Lifschitz al hablar en la plaza que lleva el nombre del libertador.

"San Martín fue un hombre de Estado, visionario y poseedor de una extraordinaria voluntad. Siempre estuvo enfocado en su misión por lograr una América libre”, aseguró.

El gobernador recordó dos frases célebres de San Martín: “Seamos libres, lo demás no importa nada" y "La conciencia es el juez que tienen los hombres de bien”. "San Martín fue defensor de la emancipación de los pueblos y jamás se levantó en armas contra sus hermanos. Nos enseñó que para ser libres debemos compartir un proyecto común de país”, concluyó.

De la ceremonia participaron también, el intendente local, José Luis Freyre; los ministros de Innovación y Cultura, María de los Ángeles González; de Medio Ambiente, Jacinto Speranza; y de Infraestructura y Transporte, José Garibay; el senador departamental Lisandro Enrico; los diputados provinciales Oscar Pieroni, Clara García, Julio Eggiman y Gabriel Real; el coordinador de la Región 5, Diego Milardovich; y el obispo de la Diócesis de Venado Tuerto, Gustavo Help, entre otros.

A su turno, Freyre agradeció la visita de Lifschitz y destacó “los valores humanos” de San Martín, quien siempre bregó por “la unidad de los argentinos y por una patria justa y soberana”.

En el mismo acto, las autoridades colocaron ofrendas florales en el busto del Libertador y en el de Cayetano Silva, autor de la “Marcha de San Lorenzo”.



RECORRIDA POR LA RURAL

Luego el gobernador recorrió la 83ª edición de la muestra Expo Venado 2019, Exposición Nacional de Agricultura, Ganadería, Granja, Industria y Comercio, organizada por la Sociedad Rural local. En ella, a través de un stand, la provincia acompaña a emprendedores y pequeñas empresas a través del programa Santa Fe Expone, del Ministerio de la Producción.

A la muestra, la provincia asiste con un espacio institucional de 200 metros cuadrados acompañando a empresas de Casilda, Rosario, Firmat, Lucio V. López, Villa Cañás, Totoras, Santa Isabel, Melincué y Chabás, que ofrecen embutidos, cerveza artesanal, chocolates, golosinas, marroquinería, accesorios para bebés y niños, prendas tejidas, herrería, talabartería, y equipos de energía solar y renovable.