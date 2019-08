Mirtha, sin programas Información General 18 de agosto de 2019 Redacción Por Leer mas ...

Luego de conocer la triste noticia sobre la muerte de su hermano José Martínez Suárez, la diva de los almuerzos Mirtha Legrand anunció que no realizará sus programas durante este fin de semana por la pantalla de Canal 13. La semana pasada, y en su programa, la actriz y conductora había hablado sobre la salud de su hermano y dijo: "Está con un tema de salud que me tiene muy preocupada. Tengo la fe de que va a estar bien, pero me tiene preocupada".