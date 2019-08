Mayer y Delbonis, bajas esta semana Deportes 18 de agosto de 2019 Redacción Por Leer mas ...

Los tenistas Leonardo Mayer y Federico Delbonis se bajaron del ATP 250 de Winston-Salem (North Carolina) que comienza en horas y, de esta manera, no habrá ningún argentino en el torneo. En tanto, Kevin Anderson, Denis Shapovalov, Andy Murray y Tomas Berdych recibieron sus respectivos wild cards y engalarán una competencia de menor relevancia que les servirá de envión para la gira que culminará en el US Open.

Con respecto a los argentinos, tanto Mayer como Delbonis confirmaron la participación en el Challenger de Buenos Aires, en el Racket Club de Palermo, a partir del 23 de septiembre.



GOFFIN FINALISTA

David Goffin venció a Richard Gasquet por 6-3 y 6-4 y sacó pasaje a la definición del Masters 1000 de Cincinnati. El belga había superado los cuartos de final por la no presentación del japonés sensación del torneo Yoshihito Nishioka. A su vez, la ausencia del campeón de Montreal, Rafael Nadal, provocó que la parte baja del cuadro sea más accesible y el actual número 19 del mundo aprovechó esto y trazó su camino a la final.

Su rival será Daniil Medvedev, noveno sembrado, que se deshizo de Novak Djokovic, primer preclasificado del torneo, en tres parciales con marcadores de 3-6, 6-3, 6-3.