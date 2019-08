Dos policías golpeados y lesionados en Lehmann Policiales 18 de agosto de 2019 Redacción Por Una gresca de gran magnitud se produjo en la madrugada de ayer en la Plaza de Lehmann.

FOTO ARCHIVO COMISARIA 14ª. Efectivos actuaron en una pelea callejera.

A la hora 5 de la jornada de la víspera, agentes de la Comisaría 14ª de la vecina población de Lehmann, tomaron conocimiento de una importante pelea protagonizada por varias personas, en un sector de la plaza.

Cuando uno de los uniformados (Diego C.) intentó separar a quienes se agredían, sufrió un fuerte golpe de puño en el rostro (a la altura del ojo izquierdo), y seguidamente los revoltosos se dispersaron.

No obstante, tal lo adelantado en la mañana del sábado 17 de agosto por nuestra sección online, a unos metros del lugar se visualizó que un individuo golpeaba con sus puños el rostro de un sujeto caído, y al acercarse los efectivos de "la 14ª" el agresor se retiró rápidamente.



OTRO POLICIA FUE

TAMBIEN GOLPEADO

En el lugar se identificó como víctima a Carlos Agustín M. -empleado policial franco de servicio al revestir en la Comisaría 3ª de Sunchales-, quien fue trasladado hasta el Hospital Jaime Ferré de nuestra ciudad, al presentar lesiones en el rostro.

Finalmente, se destaca que no se pudo identificar a agresor alguno.