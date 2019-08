"Chango" Rodríguez: vino, pelea, disparo mortal y un final de cárcel Policiales 18 de agosto de 2019 Redacción Por Leer mas ...

FOTO ARCHIVO "CHANGO" RODRIGUEZ. Junto a su guitarra en tiempo de esplendor.

José Ignacio "Chango" Rodríguez era un reconocido cantautor cordobés, pero su carrera dio un giro inesperado cuando resolvió una pelea por dinero con un mortal disparo. Por ello estuvo cuatro años en una prisión cordobesa, donde compuso la zamba "Luna cautiva" y fue indultado en 1968 tras gestiones en las que participaron reconocidos artistas, como Tita Merello y Leo Dan, entre otros.

Fue una de las figuras más destacadas de la música popular en los años '60, y un final no esperado comenzó cuando resolvió una pelea por dinero con un mortal disparo.



TIEMPO DE MEMORIA

A mediados de los '60, el mundo del folclore se sacudió cuando José Ignacio "Chango" Rodríguez asesinó a su compadre.

Preso en la cárcel de San Martín compuso "Luna cautiva", una de sus zambas más conocidas y dedicada a su mujer Lidia Haydée Margarita Bay, conocida como "la Gringa".

"Acércate a la reja, sos la dueña de mi alma; sos mi luna cautiva que me besa y se va", escribió Rodríguez en la cárcel.

"De una historia tan triste nació algo tan hermoso. Eso repetía siempre mi mamá", contó Claudia Rodríguez Bay, hija del folclorista y "la Gringa". Y lamentó haberlo "tenido tan poco", ya que su padre murió cuando ella tenía casi tres años.



NOCHE TRAGICA

"La Gringa" estuvo en la reunión donde se desató la pelea que terminó con el crimen de Juan "Loro" Alvarez, quien era -además de compadre de Rodríguez-, el encargado de cuidar los caballos de carrera del músico.

Comieron un asado el 11 de diciembre de 1963 por el cumpleaños del ahijado del folclorista, quien en la cena tocó la guitarra.

Aunque la pelea empezó porque un asistente a la cena acusó a Rodríguez de hacer propias canciones ajenas, el final trágico fue por dinero.

"Tenían que viajar a San Luis, y cuando subieron al auto mi papá se dio cuenta de que le faltaba la plata que le habían pagado como adelanto por un nuevo trabajo. Mi mamá siempre se quejaba de 'la maldita costumbre de ponerla en el bolsillo de la camisa', así que bajó a buscarla en la casa", relató su hija oportunamente.

"Como demoraba en volver -continuó relatando la mujer- él se bajó del auto con el arma para amedrentar a la persona que se la había quedado, y en un forcejeo se escuchó un disparo. Podría haberle dado a mi mamá, que estaba al lado, pero la bala mató a otro. Todo eso está en el expediente".

El dinero se lo había pagado la discográfica Philips como adelanto del disco que estaba preparando, titulado "Soy de la Docta".

La zamba "A la sombra de mi madre" fue la que encendió la mecha.

Rodríguez la cantó pero no mencionó a sus autores, Juan Carlos Carabajal y Crisóforo Juárez, y se enojó cuando se lo recriminaron, hasta tal punto que hubo puñetazos con los invitados.

Cuando salió con Lidia, se dieron cuenta de la falta de dinero, unos 30.000 pesos de entonces.



VERSIONES SOBRE

LA GRESCA

"La Gringa" aseguró que el arma estaba en el auto, pero la Cámara del Crimen que dictó una condena a 12 años de prisión por homicidio simple y abuso de arma en concurso real, determinó que Rodríguez fue hasta su casa a buscar la pistola calibre 45.

Por eso lo acusó de premeditación.

La causa tuvo imputados también a Ramón Altamirano, Uladislao Delfor Vera y Dionisio Funes, por lesiones leves en riña contra el músico.

Y Reyna Pérez de Estrada fue acusada de defraudación atenuada, porque tenía los 30.000 pesos que le faltaban a Rodríguez, quien al otro día se entregó a la Policía.

La familia de Alvarez nunca quiso hablar del hecho, prefiriendo atenerse al dictamen de la Justicia y no hacer comentarios.



DOS LIBROS

Hay dos libros sobre el folclorista cordobés: "La historia no contada", de Fernando Sánchez, esposo de Claudia Rodríguez Bay, que relata el hecho basado en la declaración de "la Gringa" y lo que significó Rodríguez para el folclore, y "Chango", de Federico Racca, nieto de un íntimo amigo de Gerardo López, cantante de "Los Fronterizos", en cuya casa, en Unquillo, Rodríguez pasó todo el día del crimen.

Las publicaciones tienen diferencias: mientras el yerno asegura que el músico no estaba alcoholizado porque tenía que manejar hasta San Luis para participar de una Peña, Racca cuenta que "pasaron el día cantando y tomando" en Unquillo, desde donde Rodríguez se fue a la otra fiesta.

Racca admitió que en su historia prefirió quedarse "con el mito", y por eso no avanza sobre el expediente judicial. "Tomo elementos de varias partes. Del relato de mi abuela y del chofer del músico, y lo cuento a través de la voz de un tercero", explicó al respecto.



HUBO CASAMIENTO

El 8 de enero de 1965 Rodríguez y "la Gringa" se casaron en la cárcel de Encausados.

El cantor se puso un frac negro con moño, y ella un vestido floreado. En las revistas de la época se registró ese día especial, donde él aparece tocando la guitarra, y en la celda se ve una jaula con un pájaro. Regalo de un preso, dijo el músico.



UN GRAN AMOR

"Mi mamá fue su gran amor, el pilar que tuvo sobre todo en momentos tan difíciles como los que vivió en la cárcel. Si no hubiera sido por ella y por ese gran amor, tal vez no los hubiera superado", afirmó Rodríguez Bay.

La pareja estuvo una década de novios y otra de casados. "La Gringa" -docente de Manualidades en la Escuela Carbó- le llevaba todos los días la comida a Encausados. "Salía en su motoneta, buscaba la vianda y se la dejaba. Le daba mucha tristeza verlo".

La hija insistió en que "la Gringa" nunca pensó que su marido moriría "tan pronto". Tenía problemas cardíacos (en la cárcel tuvo dos infartos) que lo obligaron a abandonar los escenarios. Las últimas presentaciones las realizó junto a su mujer, una en Chaco en el Festival de los Guardamontes, y otras en Cosquín.



EN BUSCA DE LA

LIBERTAD

Con Rodríguez en Encausados, su mujer creó una comisión por su libertad y reunió firmas de artistas reconocidos, como Tita Merello y Leo Dan, quien además lo visitó en la cárcel. Su hija contó que en el penal de San Martín tuvo tiempos duros porque lo mandaban al pabellón de castigo, al que llamaban Sierra.

"Mi mamá se movió mucho por su libertad, se reunió con Onganía, y luchaba para que saliera en libertad. No podía verlo así, su salud se estaba deteriorando. La movía el enorme amor que se tenían", contó Claudia Rodríguez Bay

En 1968 -cuando llevaba cuatro años preso- salió por un indulto. Dejó la cárcel con el mismo frac con el que se casó. Regresó a su casa de barrio Alberdi, con "la Gringa" y allí nació Claudia, a quien le hizo la zamba "Niña de cara morena". El "Chango" tenía tres hijos.



LA MUERTE

El "Chango" Rodríguez murió el 7 de octubre de 1975 en Alberdi, su barrio de siempre, muy presente en sus composiciones.

* Por Gabriela Origlia. (Archivo de Rubén A. Armando)