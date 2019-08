Intenso cruce en Twitter entre Mirabella y Saglione

El pasado viernes, María Herminia Grande entrevistó en su programa "El dedo en la llaga" (FM 98.7 Rosario) al Ministro de Economía de la Provincia, Gonzalo Saglione. Allí hizo una serie de declaraciones respecto a la transición y especialmente a la situación financiera de la Provincia, que despertó un picante duelo "tuitero" con el diputado provincial y futuro senador nacional, el rafaelino Roberto Mirabella.

Entre otros conceptos, el funcionario provincial ratificó que "sólo por la modificación del Impuesto a las Ganancias y Monotributo del gobierno de

Mauricio Macri la provincia de Santa Fe pierde $ 2535 millones. Estas medidas impactan más en las provincias que en la Nación. Esto es sin evaluar el resto de medidas".

También puso un signo de interrogación a la cláusula gatillo: "quiero ser prudente. Es muy difícil asumir un compromiso a futuro y proyectar en este contexto nacional. Antes de finalizar agosto nos reuniremos con los gremios para analizar la situación. La tendencia es declinante. Los problemas no hay que esconderlos, hay que abordarlos. En la mesa de transición los representantes del gobernador electo Omar Perotti manifestaron preocupación por la cláusula gatillo".

Pero lo que generó el áspero intercambio en la red social del pajarito fue una declaración en particular. Saglione dijo que "Santa Fe es la provincia menos endeudada del país. Tiene un excelente perfil de pago. No deben preocuparse ni Mirabella ni Perotti. Por cada peso que hay que pagar, hay 3 por cobrar".

Roberto Mirabella, rápido de reflejos, le sugirió al Ministro "poner a prueba esos créditos, convoque a todos los gremios estatales y les proponga q a partir del mes q viene va pagar con parte de esos créditos. De acuerdo a la reacción que percibamos de estos actores vamos a ver qué tan solvente está la provincia".

Claudio Leoni, secretario general de la Federación de Trabajadores Municipales (FESTRAM) se sumó al reclamo, que además, aprovechó para ratificar el pedido que ya le hicieron los senadores al ministro de Gobierno, Pablo Farías: "el 80% de ayuda a Municipios fue a Rosario y el 20% de esa discriminatoria distribución al resto.Ello no puede ser motivo para que senado no autorice el FOM al 100% en la crisis. Tenemos gente sin cobrar sueldos y el pan está a $90. Que la Nación pague algo de lo que debe".

Gonzalo Saglione no se quedó de brazos cruzados y le replicó: "Estimado Roberto, días atrás difundieron públicamente la firma de un compromiso de pago de la deuda nacional con Santa Fe firmado por el candidato a Presidente que obtuvo mayor caudal de votos en las elecciones del pasado domingo. ¿No te resulta creíble ese compromiso público?" Varios seguidores del Ministro de Economía utilizaron terminología futbolera para festejar la respuesta: "sacala del ángulo", "sacá del medio", le decían al rafaelino.

Mirabella volvió al punto de la discusión: "El punto es q hoy están en déficit y se va a agudizar. Gobiernan hasta el 10 dic. Háganlo con responsabilidad. Cuánto se pagó d interés en julio para poder tener fondos q no había para pagar sueldos ? Estimado Gonzalo, sean prudentes", dijo.

"Lo haremos con la misma responsabilidad con la que hemos gestionado los recursos públicos en estos casi 12 años de gobierno y que lleva a que hoy Santa Fe sea la provincia menos endeudada del país, según el ratio deuda / ingresos anuales. Esta coyuntura exige mucha prudencia", replicó el Ministro.

Esto se dio en las redes sociales, a mediados de agosto. Faltan casi 4 meses para el cambio de Gobierno y la transición parece que va tomando temperatura. ¿Será el último de estos cruces? Da la sensación de que no.