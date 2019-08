Mejoraron, pero no alcanzó Deportes 18 de agosto de 2019 Redacción Por Los Pumas perdieron 24 a 18 en Pretoria ante Sudáfrica

FOTO NA DESAZON./ Mayco Vivas y algunos de sus compañeros tras el partido.

A casi un mes del inicio del Mundial de Japón, la Selección argentina de rugby, Los Pumas, plantó batalla, pero terminó cayendo 24-18 ante Sudáfrica, este sábado en un test-match de rugby entre dos de las potencias del Hemisferio Sur. Es la décima derrota seguida del conjunto argentino, que no ganan desde el 15 de septiembre de 2018, cuando se impusieron a Australia por 23-19.

El rafaelino Mayco Vivas fue titular jugando 55 minutos en buen nivel, dentro de una renovada formación en la primera línea. En general, hubo un buen trabajo de los forwards y el scrum.

Sudáfrica ya había ganado hace una semana a Argentina, entonces por 33 puntos en Salta, en una victoria que sirvió para que los Springboks se proclamaran campeones del Rugby Championship. Sibusiso Nkosi fue la figura del partido para Sudáfrica, consiguiendo dos tries, vitales para que los locales consiguieran llevarse la victoria en Pretoria. Los otros puntos sudafricanos en este partido llevaron la rúbrica de Elton Jantjies, mediante una conversión y cuatro penales.

En el lado argentino, Guido Petti y Pablo Matera firmaron sendos tries. Joaquín Díaz Bonilla consiguió por su parte una conversión y un penal, mientras que Benjamín Urdapilleta anotó un penal. Todo ello fue insuficiente para que los hombres de Mario Ledesma pudieran conseguir un triunfo que reforzara su confianza de cara a Japón-2019.

Argentina llegó a irse con ventaja 10 a 8 al descanso, pero en la segunda mitad los locales consiguieron corregir el rumbo. En la cita mundialista, Argentina tendrá un grupo complicado de entrada, el C, en el que están también Inglaterra, Francia, Estados Unidos y Tonga. Por su parte, Sudáfrica arrancará en el país nipón en el grupo B, contra Nueva Zelanda, Italia, Namibia y Canadá.



SINTESIS

Sudáfrica: 15. Warrick Gelant, 14. Sbu Nkosi, 13. Jesse Kriel, 12. André Esterhuizen, 11. Dillyn Leyds, 10. Elton Jantjies, 9. Cobus Reinach, 8. Marcell Coetzee, 7. Rynhardt Elstadt, 6. Siya Kolisi, 5. Lood de Jager, 4. RG Snyman, 3. Vincent Koch, 2. Schalk Brits (c), 1. Thomas du Toit.

Cambios: PT 17′ Kwagga Smith por Marcell Coetzee; ST 7′ Lizo Gqoboka por Thomas du Toit; 12′ Marco van Staden por Siya Kolisi; 15′ Francois Steyn por Andre Esterhuizen; 27′ Marvin Orie por Lodewyk De Jager; 30′ Faf de Klerk por Cobus Reinach; 31′ Siyabonga Ntubeni por Schalk Brits.

Los Pumas: 1- Mayco Vivas, 2- Julián Montoya, 3- Santiago Medrano, 4- Guido Petti, 5- Tomás Lavanini, 6- Pablo Matera, 7- Marcos Kremer, 8- Javier Ortega Desio, 9- Felipe Ezcurra, 10- Joaquín Díaz Bonilla, 11- Ramiro Moyano, 12- Lucas Mensa, 13- Jerónimo de la Fuente, 14- Sebastián Cancelliere, 15- Joaquín Tuculet.

Cambios: ST 7′ Tomas Lezana por Javier Ortega Desio; 14′ Gonzalo Bertranou por Felipe Ezcurra; Juan Figallo por Santiago Medrano; Nahuel Tetaz Chaparro por Mayco Vivas; Matías Alemanno por Marcos Kremer; Benjamín Urdapilleta por Joaquín Díaz Bonilla; 22′ Santiago Carreras por Sebastián Cancelliere; 37′ Santiago Socino por Julián Montoya.

Primer tiempo: 18′ Penal de Elton Jantjies (SUD); 25′ Penal de Joaquín Díaz Bonilla (LP); 31′ Try de S’busiso Nkosi (SUD); 40′ Try de Guido Petti convertido por Joaquín Díaz Bonilla (LP).

Segundo tiempo: 8′ Try de S’busiso Nkosi convertido por Elton Jantjies (SUD); 15′ Penal de Benjamín Urdapilleta (LP); 19′, 28′ y 37′ Penales de Elton Jantjies (SUD); 25′ Try de Pablo Matera (LP).

Estadio: Loftus Versfeld, Pretoria. Árbitro: Luke Pearce (Inglaterra). TMO: Simon McDowell (Irlanda).



GALES, EL "1"

Nueva Zelanda impuso una severa derrota a Australia por 36-0 este sábado en Auckland y conservó la Copa Bledisloe, a un mes del inicio de la Copa del Mundo de Japón. Sin embargo, el triunfo no les evitó ceder el primer puesto de la clasificación mundial a Gales, que derrotó horas después a Inglaterra (13-6).

Vencedora en las 16 últimas ediciones, Nueva Zelanda sigue reinando en la Bledisloe Cup, la competición anual que enfrenta a ambas potencias oceánicas del rugby. En esta edición la competición fue reducida a dos partidos por la Copa del Mundo de Japón (20 de septiembre - 2 de noviembre).