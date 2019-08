El desafío regional ante el acuerdo Mercosur-UE Locales 18 de agosto de 2019 Redacción Por Expertos locales en comercio internacional dieron su visión respecto a las oportunidades y amenazas que representan las negociaciones del Mercosur con la Unión Europea para avanzar en la firma de un "Acuerdo de Asociación Estratégica".

FOTO J. BARRERA DETALLES./ Los brindaron expertos locales.

En el marco de una actividad organizada por el Centro Comercial e Industrial de Rafaela y la Región en conjunto con el Círculo de la Prensa local, referentes locales en materia de internacionalización debatieron sobre los principales aspectos que implicaría la concreción del Acuerdo UE-Mercosur para la región.

Las exposiciones estuvieron a cargo de Christian Gastaldi (licenciado en Comercio Internacional y docente en UCES), Maximiliano Tessio (economista, director de la Licenciatura en Finanzas en la UCSE DAR, especialista en Finanzas) y Fernando Camusso (economista, fundador y director de Rafaela Capital SA) con la moderación del licenciado y director ejecutivo de la Cámara de Comercio Exterior del CCIRR, Germán Bürcher.

En la introducción del evento, Andrés Ferrero, presidente del CCIRR, hizo mención al complejo contexto político y económico en el cual se da este encuentro, haciendo alusión a una frase que ha venido circulando en los últimos tiempos y que transmite claramente la realidad que nos toca afrontar: "la Argentina es un país donde si te vas de viaje quince días, cuando volvés cambió todo, y si te vas de viaje quince años, cuando volvés no cambió nada”. En línea con esta frase, expuso un parte de prensa de Cancillería del 9 de julio de 2004, que informaba sobre los inicios de las negociaciones birregionales entre ambos bloques y donde Martín Redrado (en ese entonces Secretario de Comercio Internacional Argentino) expresaba que "el MERCOSUR dedicará todas sus energías, durante esta semana, a avanzar en las áreas de interés de ambos bloques, con la meta de alcanzar, antes de finalizar este año, un acuerdo ambicioso y balanceado, que armonice los intereses de veintinueve países con diversos niveles de desarrollo y patrones de especialización productiva".

A continuación, Bürcher, dio a conocer las principales características del acuerdo que se encuentran negociando Argentina y el Mercosur en general. En este sentido, indicó que según lo informado por Cancillería, se trata de una iniciativa más amplia que otros acuerdos más tradicionales, ya que no sólo involucra el flujo de bienes, sino que alcanza otras disciplinas vinculadas a propiedad intelectual, compras públicas, solución de controversias, sustentabilidad, cooperación internacional, entre otras cosas (incluso, se introduce un capítulo especial para las pequeñas y medianas empresas). También expuso los beneficios que traería el acuerdo en términos de previsibilidad institucional, promoción de inversiones, acceso efectivo al mercado europeo, plazos prudentes para la adaptación industrial, contención de aperturas, etc.

En otro orden, Germán Bürcher profundizó sobre el flujo comercial que actualmente existe entre nuestra ciudad y región con la UE. Al respecto, hizo referencia al reciente informe elaborado por la CACEX, en el cual se puede ver que casi el 20% de las exportaciones locales tienen como destino el continente europeo. Al mismo tiempo, en el mencionado reporte, se verifica que las importaciones europeas representaron, en 2018, el 17% del total.

Por otro lado, el economista Fernando Camusso, señaló que será clave promover una clara política de desarrollo que permita definir el esquema de vinculación que pretendemos tener. A la vez, el docente y asesor financiero hizo referencia a la importancia de establecer negociaciones inteligentes, que tengan en cuenta las enorme brechas de competitividad que tienen, tanto Argentina como el Mercosur respecto al bloque europeo. En este sentido, hizo referencia al informe de costos comparados que elabora el Centro de Estudios de la Unión Industrial Argentina, y que da cuenta de las grandes diferencias que tiene nuestro país con otras regiones en materia de costos laborales, logísticos y tributarios (además de otros aspectos estructurales de infraestructura). Por ejemplo, el informe de la UIA muestra que el acceso y el costo del financiamiento continúa siendo una deuda pendiente en la Argentina, sobre todo segmentos PYMI (nuestro país tiene uno de los niveles de crédito interno más bajos del mundo) y que la UE tiene tiene 3 veces más medidas no arancelarias que Argentina.

Al igual que sus antecesores, Tessio y Gastaldi expresaron que un acuerdo de este tipo puede ser potencialmente beneficioso para nuestra provincia. No obstante, destacaron que para ello, Argentina deberá aggionarse para lograr reducir las mencionadas brechas de competitividad y que, por lo tanto, el primer paso será hacer una evaluación seria y prolija de las capacidades y potencialidades reales de los diferentes sectores económicos.