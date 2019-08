"Tenemos que comenzar a coincidir en los diagnósticos" Locales 18 de agosto de 2019 Redacción Por El Senador departamental Alcides Calvo se mostró preocupado por los encuentros que mantuvo el gabinete del actual gobernador, Miguel Lifschitz, con los enviados del nuevo gobernador, Omar Perotti.

Tras ganar las elecciones provinciales, Omar Perotti inició una serie de charlas con el actual gobernador socialista, Miguel Lifschitz, para que sus equipos de trabajo mantengan distintos encuentros, informativos, a los que denominaron "de transición".

Ya se llevaron a cabo dos de esta reuniones donde el gabinete entrante menciona siempre la misma palabra tras los encuentros: "preocupación".

Así también lo dejó entrever el senador departamental Alcides Calvo, el más votado en su categoría en las pasadas elecciones del 28 de junio, y uno de los hombres de confianza del rafaelino Perotti. "Estamos muy preocupados. No quiero decir que se está malgastando el dinero, solamente que tenemos que comenzar a coincidir en los diagnósticos y hoy el diagnóstico determina que hay una baja en la actividad económica y esto genera una baja de recursos a causa de una merma en la recaudación y que se tiene que adaptar al momento. Esto ayudado a que la Nación no continuó transfiriendo los fondos del déficit de la Caja de Jubilaciones, donde hay un acuerdo de consenso fiscal. Ese es el escenario y le estamos pidiendo al actual gobierno provincial que siga gobernando pero con esas variables", expresó en primera instancia Calvo que agregó rápidamente que "somos conscientes de que hay una Ley de consenso fiscal, la 13.597, que plantea qué se tiene que hacer 6 meses antes del intercambio de mandatos y fue reglamentada por el Ministro de Economía de la Nación hace muy pocos días en el cuál no se pueden hacer gastos corrientes que tengan un nivel de cargo permanentes, por lo que no se puede gastar, contratar personal, equipos, maquinarias, que después la tenga que pagar la próxima gestión", dijo en La Mañana de ADN, FM 97.9 de nuestra ciudad.

Fuentes de esta nueva gestión entienden que todo gira en torno del “deterioro” de la situación financiera de la provincia. "Hoy por hoy tenemos un déficit de 10.500 millones de pesos al mes de junio, tenemos una deuda de casi 6 mil millones de pesos que nos debe la Nación, pero también también somos conscientes que nos quedan 5 meses y en ese aspecto van a ser otros 10 mil millones si nosotros no tenemos un comportamiento que no sea más atenuado y conservador. Esta es un poco la realidad que le estamos pidiendo al actual gobernador Lifschitz porque sino vamos a empezar una gestión muy comprometida y muy difícil", manifestó el senador al respecto.



PASOS A SEGUIR

Luego del primer encuentro de la transición, que se realizó el 3 de julio pasado en la Casa de Gobierno, la comitiva de Perotti anunció un pedido a la Auditoría General de la Nación (AGN) para que revise las cuentas públicas de la provincia, como ocurrió en 2007, cuando asumió el Frente Progresista Cívico y Social (FPCyS) de la mano de Hermes Binner. "hoy hay un trámite, una acción judicial que está en marcha y que va a tener que determinar la Corte Suprema, no favorablemente con la provincia que ya tiene sentencia, pero sí se tiene que discutir el monto, que es un poco lo que mandó la Corte. A partir de allí, hoy hay un proceso porque no se ha llegado a un acuerdo y se tiene que determinar el monto para ver cómo se puede pagar. Hay que ver de qué manera se abona después, pero es una creencia, con sentencia firma, como es también este déficit de la Caja de Jubilaciones que es lo que tiene que pasarle la Nación a la provincia. Vamos a recibir una provincia distinta, diferente a la que recibió Lifschitz o Binner, con saldos a favor", expresó Calvo y agregó que "es una alegría y a la vez un compromiso muy grande de redoblar la apuesta, como bien se dice, porque nunca había pensado que iba a tener ese caudal de votos. Son muchos votos, fui el dirigente más votado a nivel departamental, a nivel ciudad... Estoy muy agradecido. Yo sigo siendo lo mismo y esto es un verdadero respaldo", marcó.

Sobre esta chance enorme que tiene el senador nacional de conducir la provincia, Calvo dijo que "lo de Omar Perotti es un gran desafío y una gran posibilidad que tenemos que tratar de aprovechar los rafaelinos y la región porque tenemos un hombre de la región que realmente entiende y comprende, que está preparado, capacitado y ojalá que haga la mejor gestión. Será una gran oportunidad para Santa Fe para poder posicionarse a nivel nacional. Omar tiene ese objetivo de llevar la provincia adelante", finalizó.