Goleó Ben Hur Deportes 17 de agosto de 2019 Redacción Por LIGA RAFAELINA DE FÚTBOL

Anoche tuvo continuidad la cuarta fecha del torneo Clausura de Primera A de Liga Rafaelina de Fútbol que se puso en marcha en la noche del jueves con la victoria a domicilio de Peñarol sobre Atlético de Rafaela por 1 a 0. Ahora el que celebró fue Ben Hur que goleó 5-0 a Talleres de María Juana.

Los goles para el ‘Lobo’ que marcha puntero fueron anotados por Castellano x 2 (1m y 34m PT), Forni (17m y 40m PT) y Ochoa (17m ST) de penal. En Reserva fue 4-0 para la BH.

Con esta victoria el 'Lobo' sigue con puntaje ideal y liderando en soledad las posiciones del certamen doméstico.



El resto va el domingo: 15.30 hs. Ramona vs Sportivo Norte (Roberto Franco), Unión vs Florida (Sebastián Garetto), Brown vs Libertad (Rodrigo Pérez), Argentino Quilmes vs 9 de Julio (Ariel Gorlino); 16.30 hs. Ferro vs Tacural (Franco Ceballos).



Posiciones: Ben Hur 10, puntos; Sportivo 7; Ramona 6; 9 de Julio 6; Ferro 6; Brown 6; Quilmes 6; Unión 5; Florida 4; Libertad 4; Peñarol 3; Tacural 2; Atlético 0; Talleres 0.



Empate en el arranque



El seleccionado Sub15 de Liga Rafaelina de Fútbol igualó sin goles ante Liga Sanlorencina, en lo que significó su presentación en el torneo de la categoría que se disputa en El Trébol.

El segundo partido será en la mañana de hoy, 9 hs., ante Liga Reconquistense.