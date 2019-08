Derrota de Barcelona en el inicio de la Liga Deportes 17 de agosto de 2019 Redacción Por ESPAÑA

El Barcelona debutó con derrota ante el Athletic de Bilbao en lo que fue el estreno de la temporada 2019-20 en la liga española. Los de Ernesto Valverde no pudieron superar al equipo local que se impuso con un tanto de Aritz Aduriz a los 89 minutos. Es la primera vez en siete años que el conjunto culé pierde un partido inaugural.

Barcelona comenzó sin éxito la defensa del título. El Barça, ganador de las últimas dos ediciones de La Liga, salió a dicho juego sin su capitán y estrella. Lionel Messi continúa con la recuperación de una lesión en el sóleo de la pierna derecha que se produjo en la previa a la gira que el conjunto azulgrana realizó por los Estados Unidos. El uruguayo Luis Suárez tuvo que salir en el primer tiempo por una lesión.



Sigue hoy: 12 hs. Celta vs Real Madrid, 14 hs. Valencia vs Real Sociedad, 16 hs. Leganés vs Osasuna, 16 hs. Villarreal vs Granada.