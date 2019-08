Atlético visita a Brown de Adrogué en su estreno en la Primera Nacional

La espera llegó a su fin. La larga pretemporada se terminó, la nueva Primera Nacional ya está en marcha, con la ilusión intacta de los 32 equipos que la conforman, divididos en dos zonas de 16 clubes cada una. La misma pasión por el fútbol y el entusiasmo por subir a la Superliga.

La temporada 2019/2020 se viene con algunos cambios en el reglamento. Habrá dos ascensos a Primera (ganador de enfrentamiento final entre el primero de cada zona + el ganador del reducido). No habrá promedios y descenderán los últimos de cada zona (dos descensos), cualquiera fuera su afiliación.

Atlético de Rafaela comenzará a partir de este sábado a las 12, contra Brown de Adrogué en el estadio Lorenzo Arandilla, el operativo ‘retorno’ a la máxima categoría del fútbol argentino. Para ello la dirigencia contrató al entrenador Walter Nicolás Otta, quien en total sumó 15 refuerzos.

El cordobés de Río Tercero (45 años) llegó a la ‘Crema’ con la intención de ser el conductor de un plantel renovado y que recupere el protagonismo en la principal categoría de ascenso de nuestro país, algo que perdió en las últimas temporadas. El foco: volver lo más rápido posible a Primera División. El objetivo es bien claro.

Los “sobrevivientes” de la temporada pasada son pocos, además de los jugadores del club, al DT le trajeron quince refuerzos: Nereo Fernández (arquero); Maximiliano Paredes (defensor), Ignacio Liporace (defensor), Alexis Niz (defensor), Franco Racca (defensor), Stéfano Brundo (defensor), Renso Pérez (mediocampista), Reinaldo Alderete (mediocampista), Facundo Brites (mediocampista), Joaquín Quinteros (mediacampista), Junior Mendieta (mediocampista), Alan Bonansea (delantero), Ijiel Protti (delantero), Leonardo Acosta (delantero) y Denis Stracqualursi (delantero).

Sobre las expectativas ante este torneo que comienza, Walter Otta comentó: “Cuando arranca un torneo uno siempre está ilusionado con lo máximo, sabemos que va a ser muy difícil, queremos ser protagonistas. El torneo solo te va acomodando en el lugar que tenes que estar, ojala que sea en el lugar de privilegio, sabiendo y respetando un torneo muy complicado, en una zona que nos ha tocado muy dura. Tenemos que imponer lo nuestro”.

En relación al plantel conformado, el DT expresó: “Se pudo armar un plantel muy competitivo, se nos escapó algún refuerzo importante porque Superliga lo llevó y no pudimos convencerlo para que venga, pero estamos muy contentos, orgullosos de estar enfrente de este equipo, jugadores con experiencia y jóvenes con muchas ganas de crecer. Los chicos que vinieron, a pesar de su experiencia, todavía tienen hambre de gloria y eso es lo que nos hace ilusionar a todos”. Y de cómo llega el equipo a esta primera fecha sumó: “Llegamos bien al inicio del torneo, esperando empezar con el pie derecho que sería muy importante en un torneo tan difícil”.

Al tratar de explicar cómo jugará su equipo, Otta contó: “Intentamos ser un equipo de presión alta, atacar por los costados, terminar las jugadas lo más rápido posible, recuperar la pelota. Es la característica que vamos a tratar de darle a este equipo.

Jugar bien no es solo atacar, es un juego en donde se ataca y se defiende, defender duro también es jugar bien, lo que pasa es que si te la pasas defendiendo y no generas nada es probable que pierdas más de lo que ganes. Buscamos el equilibrio. Tratamos de hacer un equipo que tenga pocos goles en contra, que defienda duro, bien, que gane las segundas pelotas, que gane la dividida, que trate el balón bien pero que tenga transiciones de ataque y defensa buenos. Recuperar rápido el balón, posicionarnos rápido en campo contrario y cuando nos veamos superados por algún equipo saber defender”.

Sobre la zona que le tocó a Atlético de Rafaela, analizó: “Cualquier fixture que nos hubiese tocado iba a ser muy duro. La categoría es así, no hay equipos accesibles, todos se reforzaron muy bien. Va a ser un torneo apasionante, difícil para todos y ojala nosotros también seamos difíciles para el resto. Imagino un torneo muy parejo, no creo que haya un equipo que lo pueda ganar de punta a punta”.

La espera terminó y la pelota vuelve a rodar. La ilusión vuelve a encenderse y un renovado Atlético buscará recuperar el protagonismo perdido para pelear lo más arriba posible por el objetivo máximo de ascenso.



Las posibles formaciones:



Brown de Adrogué: Mauro Ruggiero; Ezequiel Bonacorso, Ignacio Bogino, Ariel Kippes, Alberto Stegman; Fernando Enrique, Rodrigo Burgos, Iván Silva, Luciano Nieto; Tomás Molina y Mauricio Carrasco. Suplentes: Agustín Quiróz, Fernando Cosciuc, Matías Linas, Iván Becker, Guillermo Sotelo, Elías Contreras y Felipe Cadenazzi. DT: Pablo Vico.



Atlético de Rafaela: Nereo Fernández; Maximiliano Paredes, Franco Racca, Sergio Rodríguez e Ignacio Liporace; Lucas Blondel, Emiliano Romero, Renso Pérez y Ángelo Martino; Ijiel Protti y Alan Bonansea. Suplentes: Matías Tagliamonte, Alexis Niz, Reinaldo Alderete, Enzo Copetti, Mauro Marconato, Joaquín Quinteros y Matías Godoy. DT: Walter Otta



Estadio: Lorenzo Arandilla

Árbitro: Julio Barraza.

Asistentes: Matías Beares y Nelson Leiva.

Cuarto árbitro: Bruno Bocca.

Hora: 12.00

TV: TyC Sports Play.