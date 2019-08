Postura de Margarita Barrientos Nacionales 17 de agosto de 2019 Redacción Por Leer mas ...

BUENOS AIRES, 17 (NA). - La referente del comedor Los Piletones, Margarita Barrientos, aseguró que le manifestó al presidente Mauricio Macri que "tenía que escuchar menos a su entorno y más a la gente", al tiempo que consideró que las medidas para contener los precios "llegan tarde".

Asimismo, la santiagueña indicó que la dura derrota de Juntos por el Cambio en las recientes elecciones primarias se debió a que "la gente dejó de apoyar a Macri por la situación económica, muchas personas la están pasando mal".

En tal sentido, Barrientos consideró que resulta "muy difícil" que el jefe de Estado "pueda revertir la situación" en las generales del 27 de octubre y lograr la reelección o, al menos, forzar un balotaje.

"Yo sigo apoyando a Macri hasta el último día y después podrán venir todos los políticos que vengan que no voy a apoyar más a nadie", expresó la líder de Los Piletones.

Al ser consultada sobre la fórmula presidencial del Frente de Todos, aseguró que Alberto Fernández le parece "una persona razonable" y que no cree "que sea lo mismo que Cristina Kirchner".

"Me he cruzado hace un tiempo con Alberto Fernández y me ha felicitado por mi trabajo. Yo soy a seguir trabajando, no importa el Gobierno de turno", remarcó.