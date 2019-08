Gerardo Morales salió al cruce de Lilita Carrió Nacionales 17 de agosto de 2019 Redacción Por Leer mas ...

FOTO ARCHIVO NA CONTRAPUNTO. Morales y Carrió no coincidieron en sus apreciaciones.

BUENOS AIRES, 17 (NA). - El gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, cuestionó a la líder de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, por haber afirmado que al Gobierno lo van a "sacar muerto" de la Quinta de Olivos, ante lo cual subrayó que "el pueblo te pone y te saca cuando decide y uno se tiene que ir tranquilito".

"No nos van a sacar de Olivos los que nos quieren mover, nos van a sacar muertos, ¡pero no nos van a sacar!", había manifestado la diputada nacional el pasado jueves en una encendida arenga en medio de una reunión de Gabinete ampliado en el Centro Cultural Kirchner (CCK).

Ante esas declaraciones, el mandatario jujeño consideró que "esas frases no sirven, no contribuyen".

"El pueblo te pone y te saca de Olivos cuando decide y uno se tiene que ir tranquilito de Olivos cuando el pueblo te dice que te tenés que ir", enfatizó Morales.

El gobernador de Jujuy, en tanto, afirmó que "no está resuelta la elección, más allá del contundente resultado" y remarcó que "todavía hay chances" de reelección para Mauricio Macri, aunque advirtió que "eso también depende de cómo se pare el Gobierno".

En declaraciones a radio La Red, el mandatario provincial se refirió a los más de 15 puntos de ventaja que obtuvo el precandidato del Frente de Todos, Alberto Fernández, en los comicios del pasado domingo y remarcó que "cuando el resultado es contundente no hay que buscarle la vuelta".

"Hay que pelearla. La elección no está perdida hasta que no se cuente el último voto en octubre. Soy optimista, pero con los pies sobre la tierra después del resultado del domingo. Hay que hacer un gran esfuerzo y trabajar, pero creo que se puede hacer", insistió el jujeño.

Y añadió: "Fue un fuerte llamado de atención al Gobierno. Es un voto que se puede recuperar. La clave es hacer las cosas bien. Seguir mirando la realidad, no con el mensaje del lunes, sino con el del miércoles. Con ese resultado lleva un par de días decantar la situación. Ahora lo veo bien parado al Presidente. Soy muy optimista para octubre. En el radicalismo vamos a organizar bien todo el trabajo en el territorio".