El diputado Carlos del Frade (FSP) planteó que filosóficamente su bloque estaba en contra de la ley al entender que el transporte es un servicio público y no un negocio de privados que tiene que garantizar el Estado. También criticó que la inclusión de los usuarios en la ley "es en un telón de fondo" y que tendrán participación "en un consejo consultivo y no en un consejo resolutivo".

Por su parte, Rubén Giustiniani (IP), marcó dos falencias en la ley que, entiende, son centrales. La primera tiene que ver con que la norma fija que el Poder Ejecutivo tendrá un año para enviar a la Legislatura un proyecto de ley para crear el ente de control del sistema de transporte. Para Giustiniani la creación del ente ya debería estar en la presente ley y no dejarlo librado a un gobernador que todavía no asumió su cargo.