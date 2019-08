Ben Hur en el Juvenil Deportes 17 de agosto de 2019 Redacción Por Leer mas ...

La semana pasada, Ben Hur disputó la quinta fecha del Torneo Juvenil del Centro. Como local, enfrentó a Las Palmas de Córdoba. Los partidos se disputaron en la cancha auxiliar Nº 3 y los de la Docta ganaron todos los partidos. En la próxima fecha Ben Hur quedará libre y luego visitará a 9 de Julio de Morteros.

Resultados: Sub 15: Ben Hur 1 (Acosta) vs Las Palmas 3; Sub 17: Ben Hur 1 (Quiroga) vs. Las Palmas 3; Sub 19: Ben Hur 0 - Las Palmas 1.