Pese al feriado, comercios abrirán hoy sus puertas

La peor semana del año coincidió con la previa a los festejos del Día del Niño en este 2019, lo que generó cierto pesimismo en todos los comercios ligados al rubro infantil. Pero al mal tiempo, buena cara por lo que hoy pese al feriado por el nuevo aniversario de la muerte del Padre de la Patria, General José de San Martín, los negocios abrirán sus puertas con la esperanza -lo último que se pierde, se dice- de lograr niveles aceptables de ventas.

Desde jugueterías hasta tiendas de ropa para chicos, librerías y redes de electrodomésticos entre otros abrirán sus puertas para ofrecer sus opciones a familias que quizás se muestren cautos y gasoleros a la hora de obsequiar y buscar una sonrisa en los niños.

Con la reciente escalada del dólar y las marcadas caídas de las ventas en lo que va del año, porque la recesión que empezó el año pasado está vivita y coleando, el impacto de la devaluación de esta semana parece ineludible en un Día del Niño que promete estar devaluado con respecto a otras épocas.

Si a través del Ahora 12 la actividad comercial había repuntado el mes pasado, ahora los tenedores de tarjetas la utilizan como último recurso porque no saben la incidencia de los intereses en la financiación. En el rubro juguetería las transacciones cayeron un 10% y parte de la esperanza de los comerciantes están puestas en las promociones que ofrecen los bancos.

Según las estadísticas, el 32% de las operaciones comerciales en esta fecha se asocian a los juguetes, un 14% a indumentaria y un 11% a los libros, en especial con los didácticos. Sin embargo, el 75% de los juguetes son importados y los valores de los mismos, en muchos casos, se vieron incrementados en los últimos días un 20% por la reacción de los mercados.

Un dato revelador exhibe que el ticket promedio del año 2018 fue de $600 pesos y en el presente periodo, de acuerdo a los índices que manejan la CAME y la Cámara del Juguete, es de $700. Con esto podría considerarse como indicativo que los compradores no realizan erogaciones demasiado superiores al año pasado.