Lifschitz dijo que "Macri está haciendo política con el dinero de las provincias"

FOTO ARCHIVO GOBERNADOR. Miguel Lifschitz.

"Nadie explica cómo se van a financiar estas medidas que tienen un costo fiscal altísimo", dijo anoche el gobernador de Santa Fe Miguel Lifschitz que viajó a Buenos Aires para participar de la presentación del candidato de Consenso Federal, Roberto Lavagna, que suspendió su campaña electoral por la "inestabilidad" del país.

Lifschitz precisó que las medidas que el presidente Mauricio Macri anunció el miércoles "suponen unos 40 mil millones de pesos", mientras que "las de la reducción del IVA aún no se sabe", dijo en declaraciones al programa "Nada personal" de Canal 9.

En ese sentido, afirmó que ese paquete de urgencia lanzado por el gobierno "repercute sobre el presupuesto nacional pero también sobre los presupuestos provinciales y municipales, es decir que, de alguna manera, se está haciendo política electoral con el dinero de las provincias".

"Al menos se necesitaría un acuerdo con los gobernadores, además todo lo referido a modificaciones tributarias son potestades que le corresponden al Congreso Nacional que es donde debería discutirse la emergencia", agregó.

Además, Lifschitz consideró que el país atraviesa "un momento muy difícil, no solamente por la crisis económica, sino por la pérdida de expectativa, de confianza".

"Pero de aquí a diciembre faltan cuatro meses, es mucho tiempo, necesitamos serenar la confrontación extrema, además el resultado electoral lo que ha mostrado es que esa polarización no existe, que fue un intento del gobierno de promoverlo", analizó.

En sintonía con la propuesta de Lavagna, Lifschitz destacó: "Necesitamos un diálogo más amplio, no solo la comunicación con Alberto Fernández que es muy bueno que pase, sino buscar acuerdos con organizaciones sociales, trabajadores, industriales, empresarios. Y, como propone Lavagna, medidas de urgencia alimentaria y sanitaria".